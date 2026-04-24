«Миннесота» – первая команда в истории НБА, ограничившая двух бомбардиров с 25+ очками в регулярке (Йокича и Мюррэя) до 30% с игры
«Вулвс» вошли в историю с помощью защиты.
По данным OptaSTATS, «Миннесота» – первая команда в истории плей-офф НБА, которая в одном матче ограничила двух игроков, набиравших в регулярном сезоне 25+ очков в среднем, точностью бросков ниже 30% при минимум 15 попытках.
Этими двумя игроками стали лидеры «Денвера» Никола Йокич и Джамал Мюррэй:
Йокич – 27 очков, 7 из 26 с игры (26,9%)
Мюррэй – 16 очков, 5 из 17 с игры (29,4%)
«Вулвс» выиграли третий матч (96:113) и вышли вперед в серии – 2-1.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: OptaSTATS
13 комментариев
Пока рано хейтить и хайповать. Но серия шикарная, гобер прекрасен. Йокич должен показать, что он велик, отличный вызов и проверка
Ну ограничить джамала не настолько сложная задача. А вот то что йокича замордовали - необычно визуально наблюдать.
Вцепились волки)
Мда, Денвер решил показать Макдениелсу как он ошибался назвав их плохими защитниками
Шокирующая игра Денвера, все вяло, медленно, движения мяча нет, все стоят и кидают трешки или средние, тренер всю игру стоит с удивленным лицом. Можно было подумать, будто это прошлогодний плей-офф и против них играла Оклахома. Миннесота защищалась хорошо, плотно и жестко, как и надо на уровне плей-офф, но без жести, а Денвер просто взял и сдулся. У Миннесоты тоже не шли трешки, так они взяли и пошли под кольцо, где Досунму, Макдэниелс и другие чувствовали себя просто как дома. Посмотрел контракты этих двоих. У Денвера Браун продлился на 25 млн в год – вот что он умеет делать на площадке? Бросать трешки в хороший день и защищаться (небезупречно), а что еще?
