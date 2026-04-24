«Миннесота» – первая команда в истории НБА, ограничившая двух бомбардиров с 25+ очками в регулярке (Йокича и Мюррэя) до 30% с игры

«Вулвс» вошли в историю с помощью защиты.

По данным OptaSTATS, «Миннесота » – первая команда в истории плей-офф НБА , которая в одном матче ограничила двух игроков, набиравших в регулярном сезоне 25+ очков в среднем, точностью бросков ниже 30% при минимум 15 попытках.

Этими двумя игроками стали лидеры «Денвера » Никола Йокич и Джамал Мюррэй :

Йокич – 27 очков, 7 из 26 с игры (26,9%)

Мюррэй – 16 очков, 5 из 17 с игры (29,4%)

«Вулвс» выиграли третий матч (96:113) и вышли вперед в серии – 2-1.