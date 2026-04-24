Майк Джеймс подтвердил свой уход из «Монако» и отверг слухи о переговорах с другими командами
Защитник «Монако» Майк Джеймс прямо ответил на вопрос, останется ли он в команде после окончания сезона.
«Нет. Новый контракт я ни с кем не подписывал и ни с кем не разговаривал. Я думаю только о том, чтобы закончить сезон», – сказал защитник, подтверждая уход и отметая слухи о переговорах с другими клубами.
Когда его спросили о сообщениях, согласно которым его контракт действует до 2027 года, Джеймс ответил с помощью яркой метафоры.
«Поговаривают, что Элвис все еще жив», – сказал баскетболист.
Джеймс присоединился к «Монако» в 2021 году и помог поднять команду до уровня претендента на чемпионский титул Евролиги. Американец стал лучшим бомбардиром в истории турнира, завоевал награду MVP (2024) и привел клуб к двум «Финалам четырех» (2023, 2025).
В текущем сезоне Джеймс продолжает демонстрировать высокий уровень, набирая в среднем 16,7 очка, 3,4 подбора и 6,5 передачи за 35 матчей.