Майк Джеймс подтвердил свой уход из «Монако» и отверг слухи о переговорах с другими командами

Джеймс сообщил, что уйдет из «Монако».

Защитник «Монако» Майк Джеймс прямо ответил на вопрос, останется ли он в команде после окончания сезона.

«Нет. Новый контракт я ни с кем не подписывал и ни с кем не разговаривал. Я думаю только о том, чтобы закончить сезон», – сказал защитник, подтверждая уход и отметая слухи о переговорах с другими клубами.

Когда его спросили о сообщениях, согласно которым его контракт действует до 2027 года, Джеймс ответил с помощью яркой метафоры.

«Поговаривают, что Элвис все еще жив», – сказал баскетболист.

Джеймс присоединился к «Монако » в 2021 году и помог поднять команду до уровня претендента на чемпионский титул Евролиги. Американец стал лучшим бомбардиром в истории турнира, завоевал награду MVP (2024) и привел клуб к двум «Финалам четырех» (2023, 2025).

В текущем сезоне Джеймс продолжает демонстрировать высокий уровень, набирая в среднем 16,7 очка, 3,4 подбора и 6,5 передачи за 35 матчей.