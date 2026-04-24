Майк Джеймс подтвердил свой уход из «Монако» и отверг слухи о переговорах с другими командами

Джеймс сообщил, что уйдет из «Монако».

Защитник «Монако» Майк Джеймс прямо ответил на вопрос, останется ли он в команде после окончания сезона.

«Нет. Новый контракт я ни с кем не подписывал и ни с кем не разговаривал. Я думаю только о том, чтобы закончить сезон», – сказал защитник, подтверждая уход и отметая слухи о переговорах с другими клубами.

Когда его спросили о сообщениях, согласно которым его контракт действует до 2027 года, Джеймс ответил с помощью яркой метафоры.

«Поговаривают, что Элвис все еще жив», – сказал баскетболист.

Джеймс присоединился к «Монако» в 2021 году и помог поднять команду до уровня претендента на чемпионский титул Евролиги. Американец стал лучшим бомбардиром в истории турнира, завоевал награду MVP (2024) и привел клуб к двум «Финалам четырех» (2023, 2025).

В текущем сезоне Джеймс продолжает демонстрировать высокий уровень, набирая в среднем 16,7 очка, 3,4 подбора и 6,5 передачи за 35 матчей.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: L’Equipe
Можно вывезти Майка Джеймса из Монако, но вывести Монако из Джеймса - никогда
Джеймс не скрывает, что для него главное это деньги, а где их получать дело десятое. Он уж точно без работы не останется, хотел бы пошутить про ВТБ, да в той же Евролиге наверняка будет на него высокий спрос.
