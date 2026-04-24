Джабари Смит: «Дюрэнт сам должен найти способы участвовать в игре и выходить на свои точки без двойной опеки. Да, его встречают вдвоем, но нам все равно нужен Кей Ди»

Смит высказался о роли Дюрэнта в серии против «Лейкерс».

Форвард «Хьюстона » Джабари Смит отметил, что команде всегда требуется помощь форварда Кевина Дюрэнта , даже когда он сталкивается с двойной опекой.

«В конечном счете они пытаются остановить его, а остальные парни должны быть агрессивными. Мы должны действовать агрессивно в таких ситуациях, принимать правильные решения и делать верные выводы.

Он сам должен найти способы участвовать в игре и выходить на свои точки без двойной опеки. Да, его встречают вдвоем, но нам все равно нужен Кей Ди. Есть способы обойти это, у нас есть некоторые корректировки, и в следующих двух матчах мы будем лучше», – сказал Смит.

Во второй игре серии против «Лейкерс» Дюрэнт набрал 23 очка при 7 из 12 с игры, но совершил 9 потерь. «Рокетс» проиграли матч (94:101) и уступают в серии (0-2).