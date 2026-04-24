Джабари Смит: «Дюрэнт сам должен найти способы участвовать в игре и выходить на свои точки без двойной опеки. Да, его встречают вдвоем, но нам все равно нужен Кей Ди»
Форвард «Хьюстона» Джабари Смит отметил, что команде всегда требуется помощь форварда Кевина Дюрэнта, даже когда он сталкивается с двойной опекой.
«В конечном счете они пытаются остановить его, а остальные парни должны быть агрессивными. Мы должны действовать агрессивно в таких ситуациях, принимать правильные решения и делать верные выводы.
Он сам должен найти способы участвовать в игре и выходить на свои точки без двойной опеки. Да, его встречают вдвоем, но нам все равно нужен Кей Ди. Есть способы обойти это, у нас есть некоторые корректировки, и в следующих двух матчах мы будем лучше», – сказал Смит.
Во второй игре серии против «Лейкерс» Дюрэнт набрал 23 очка при 7 из 12 с игры, но совершил 9 потерь. «Рокетс» проиграли матч (94:101) и уступают в серии (0-2).