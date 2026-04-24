  • Джабари Смит: «Дюрэнт сам должен найти способы участвовать в игре и выходить на свои точки без двойной опеки. Да, его встречают вдвоем, но нам все равно нужен Кей Ди»
Джабари Смит: «Дюрэнт сам должен найти способы участвовать в игре и выходить на свои точки без двойной опеки. Да, его встречают вдвоем, но нам все равно нужен Кей Ди»

Смит высказался о роли Дюрэнта в серии против «Лейкерс».

Форвард «Хьюстона» Джабари Смит отметил, что команде всегда требуется помощь форварда Кевина Дюрэнта, даже когда он сталкивается с двойной опекой.

«В конечном счете они пытаются остановить его, а остальные парни должны быть агрессивными. Мы должны действовать агрессивно в таких ситуациях, принимать правильные решения и делать верные выводы.

Он сам должен найти способы участвовать в игре и выходить на свои точки без двойной опеки. Да, его встречают вдвоем, но нам все равно нужен Кей Ди. Есть способы обойти это, у нас есть некоторые корректировки, и в следующих двух матчах мы будем лучше», – сказал Смит.

Во второй игре серии против «Лейкерс» Дюрэнт набрал 23 очка при 7 из 12 с игры, но совершил 9 потерь. «Рокетс» проиграли матч (94:101) и уступают в серии (0-2).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Майкла Шапиро в соцсети X
Чувствуется хороший микроклимат в команде
Дюрант уже заходит в аккаунт, чтобы ответить
Дюрант уже заходит в аккаунт, чтобы ответить
Ахаха 👍
Молодой Джабари старому КД - "Работай КД, верим!"
Как обычно, в межсезонье окажется, что текущая команда слабая для Дюранта и надо переходить в контендер
Как обычно, в межсезонье окажется, что текущая команда слабая для Дюранта и надо переходить в контендер
Я подскажу куда стоит перейти Дюранту - в Вашик.
Я подскажу куда стоит перейти Дюранту - в Вашик.
Я бы без приколов посмотрел на это. К тому же, Вашингтон вроде родной город КД. Команду можно будет окрестить "Бесславные ублюдки"
Удока попросил сказать...?
Хьюстону не помешал бы сейчас - Диллан Брукс и Джейлен Грин , ах да...
Ну так может его спокойно даблтимят, потому что у рокетс на площадке два игрока без броска почти всегда?) Тут логика проста, если даблтим не наказывают, то надо этим заниматься в каждом защитном владении.
Они ведь с таким настроем ещё смогли в ПО попасть
Джабари призывает КД найти кохонес, но у КД за карьеру такой большой рюкзак, что серии с ЛАЛ может не хватить на поиск
"Туповатый Смит" неплохо так Кексу ответил за всю хурму.
