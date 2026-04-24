Си Джей Макколлум о Джонатане Куминге: «У него чемпионская ДНК. Он был не в самой хорошей ситуации, а теперь нашел счастливый дом»

Макколлум высказался о Куминге.

Защитник «Атланты» Си Джей Макколлум поделился своим мнением о форварде Джонатане Куминге , которого зимой обменяли в «Хоукс» из «Голден Стэйт ».

«У него чемпионская ДНК. Он из «Уорриорс» и понимает, как правильно играть в баскетбол. Он был не в самой хорошей ситуации, а теперь нашел счастливый дом здесь», – сказал Макколлум.

В серии против «Нью-Йорка» Куминга набирает в среднем 16 очков, 4 подбора и 1 перехват при 57,6% с игры и 30% трехочковых.