Си Джей Макколлум о Джонатане Куминге: «У него чемпионская ДНК. Он был не в самой хорошей ситуации, а теперь нашел счастливый дом»
Макколлум высказался о Куминге.
Защитник «Атланты» Си Джей Макколлум поделился своим мнением о форварде Джонатане Куминге, которого зимой обменяли в «Хоукс» из «Голден Стэйт».
«У него чемпионская ДНК. Он из «Уорриорс» и понимает, как правильно играть в баскетбол. Он был не в самой хорошей ситуации, а теперь нашел счастливый дом здесь», – сказал Макколлум.
В серии против «Нью-Йорка» Куминга набирает в среднем 16 очков, 4 подбора и 1 перехват при 57,6% с игры и 30% трехочковых.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
18 комментариев
ноль понимания комбинаций, чисто бей- беги-лупи слем данки....
И как только у Кемпа закончилась его супер физуха - он мгновенно закончился как игрок.
Причина проста: чувак натурально плавает в разменах, мозг лагает. Поэтому двигающие мяч команды легко находят открытые броски, когда JK остаётся охранять капусту. Вот против команд, практикующих частые изоляции, дела у него уже обстоят получше.
В конце концов, он далеко не единственный тормоз в Лиге. Даже тролливший его за тупость Леверт недалеко от него ушёл. Выдавливавший Стефа из угла Убре - на хорошем счету в Филадельфии. Да и в самом Голден Стейт свято место пусто не оказалось - теперь там номера откалывает Мелтон, причём в середине сезона он даже был самым плюсовым игроком НБА )