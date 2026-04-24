  • Си Джей Макколлум о Джонатане Куминге: «У него чемпионская ДНК. Он был не в самой хорошей ситуации, а теперь нашел счастливый дом»
Си Джей Макколлум о Джонатане Куминге: «У него чемпионская ДНК. Он был не в самой хорошей ситуации, а теперь нашел счастливый дом»

Защитник «Атланты» Си Джей Макколлум поделился своим мнением о форварде Джонатане Куминге, которого зимой обменяли в «Хоукс» из «Голден Стэйт».

«У него чемпионская ДНК. Он из «Уорриорс» и понимает, как правильно играть в баскетбол. Он был не в самой хорошей ситуации, а теперь нашел счастливый дом здесь», – сказал Макколлум.

В серии против «Нью-Йорка» Куминга набирает в среднем 16 очков, 4 подбора и 1 перехват при 57,6% с игры и 30% трехочковых.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Си Джей Макколлума
Макколум завершил какой-то обет молчания?)) Мне кажется, он за всю свою карьеру меньше сказал, чем в последние 2 дня
если бы он "понимал, как правильно играть в баскетбол." - играл бы в Уорриорс и дальше...
ноль понимания комбинаций, чисто бей- беги-лупи слем данки....
Шон Кемп примерно так и играл и был элитным игроком рядом с перчаткой. Если Куминга защиту улучшит, то это будет отличный цепной пес
Шон Кемп играл в 90-е, была абсолютно другая лига, игра, тенденции, комбинации, коммисонер и даже правила, не говоря уж про реально существовавший еще авторитет тренеров и уважение к мнению ветеранов... :-)
И как только у Кемпа закончилась его супер физуха - он мгновенно закончился как игрок.
Полетело. Но балбес знатный. Справедливости ради, сегодня в защите хорошо играл
Начинается по кругу песня) Регулярку провалил за 2 команды, первую игру плова провалил, но стоило сыграть две игры хорошо и понеслось)
Ну Куминга прошёл дальше чем его экс
У этого "носителя чемпионской ДНК" к настоящему моменту -101 в плей-офф, из 37 игр только 8 в плюсе. Даже когда он набирал 23 и 26 с хорошим процентом, он оказывался в двузначном минусе.
Причина проста: чувак натурально плавает в разменах, мозг лагает. Поэтому двигающие мяч команды легко находят открытые броски, когда JK остаётся охранять капусту. Вот против команд, практикующих частые изоляции, дела у него уже обстоят получше.
В конце концов, он далеко не единственный тормоз в Лиге. Даже тролливший его за тупость Леверт недалеко от него ушёл. Выдавливавший Стефа из угла Убре - на хорошем счету в Филадельфии. Да и в самом Голден Стейт свято место пусто не оказалось - теперь там номера откалывает Мелтон, причём в середине сезона он даже был самым плюсовым игроком НБА )
