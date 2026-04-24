Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошел один матч.

«Сплит» справился со «Спартаком Суботица». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Топ-8 Положение команд : Дубай ОАЭ – 21-3, Партизан Сербия – 21-3, Будучность Черногория – 18-6, Црвена Звезда Сербия – 18-6, Цедевита-Олимпия Словения – 13-11, Клуж Румыния – 13-11, Босна Роял Босния и Герцеговина – 10-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-14. Плей-аут Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 14-12, Задар Хорватия – 12-13, ФМП Сербия – 11-14, Мега Сербия – 11-14, КРКА Словения – 9-16, Илирия Словения – 9-16, Вена Австрия – 9-16, Студентски центар Черногория – 8-17, Борац Чачак Сербия – 8-17, Сплит Хорватия – 7-19. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.