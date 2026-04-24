Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Надежда» обыграла «Нику» и взяла бронзу турнира
Сегодня прошел матч серии за 3-е место женской Премьер-лиги.
«Надежда» победила «Нику» и в третьей игре и завоевала бронзу.
Женщины
Премьер-лига
За 3-е место (до 3 побед)
Третий матч
Надежда – Ника - 75:67 (24:13, 19:19, 13:20, 19:15)
НАДЕЖДА: Беверли (28), Колосовская (13), Е. Комарова (13 + 7 подборов + 5 передач), А. Комарова (10)
НИКА: Хендерсон (13), Видмер (12 + 16 подборов), Маседу (12), Мусина (10 + 15 подборов)
24 апреля. 17.00
«Надежда» выиграла серию – 3-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем