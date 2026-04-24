Статус Джоэла Эмбиида на третью игру серии против «Бостона» повышен до «маловероятно»

Эмбиид движется к возвращению на площадку.

«Филадельфия» повысила статус своего звездного центрового Джоэла Эмбиида до «маловероятно» перед домашним третьим матчем против «Бостона».

Две недели назад Эмбииду в Хьюстоне сделали экстренную аппендэктомию. С тех пор он не выходил на площадку, хотя появлялся на скамейке запасных во время победного матча плей-ин против «Орландо».

Центровой оставался в Филадельфии на время первых двух матчей серии первого раунда против «Селтикс»: разгромное поражение в первой игре и волевая победа во второй сделали счет ничейным (1-1).

Эмбиид, чей средние показатели в регулярке составили 26,9 очка и 7,7 подбора за 38 игр, в понедельник приступил к программе по укреплению физической формы, а затем в четверг принял участие в части тренировки.

«Очевидно, мы с большой надеждой на это смотрим, и он сам очень надеется, – сказал журналистам после тренировки главный тренер Ник Нерс. – Он хочет играть, и мы хотим, чтобы он играл. Не знаю, насколько мы близки к этому на данный момент, но прогресс, я считаю, есть».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
только Эмбиид игрок у которого статус "маловероятно" уже считается за прогресс))
Прогресс - может стать его новой кликухой. Тем более, что в Процесс уже никто не верит.
Есть надежда на возвращение к 5-му матчу.
Материалы по теме
Скип Бэйлесс: «Эмбиид мог сыграть в плей-ин, но предпочел этого не делать»
16 апреля, 05:03
Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
12 апреля, 15:44
Эмбиид выбыл перед плей-офф – опять. На этот раз аппендицит
10 апреля, 09:51
Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета
21 минуту назадВидео
Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА
35 минут назад
Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
38 минут назад
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
48 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
55 минут назад
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
сегодня, 05:26
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
сегодня, 05:11
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
сегодня, 05:06Видео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
сегодня, 04:59
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
вчера, 18:40
