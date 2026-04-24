Статус Джоэла Эмбиида на третью игру серии против «Бостона» повышен до «маловероятно»
«Филадельфия» повысила статус своего звездного центрового Джоэла Эмбиида до «маловероятно» перед домашним третьим матчем против «Бостона».
Две недели назад Эмбииду в Хьюстоне сделали экстренную аппендэктомию. С тех пор он не выходил на площадку, хотя появлялся на скамейке запасных во время победного матча плей-ин против «Орландо».
Центровой оставался в Филадельфии на время первых двух матчей серии первого раунда против «Селтикс»: разгромное поражение в первой игре и волевая победа во второй сделали счет ничейным (1-1).
Эмбиид, чей средние показатели в регулярке составили 26,9 очка и 7,7 подбора за 38 игр, в понедельник приступил к программе по укреплению физической формы, а затем в четверг принял участие в части тренировки.
«Очевидно, мы с большой надеждой на это смотрим, и он сам очень надеется, – сказал журналистам после тренировки главный тренер Ник Нерс. – Он хочет играть, и мы хотим, чтобы он играл. Не знаю, насколько мы близки к этому на данный момент, но прогресс, я считаю, есть».