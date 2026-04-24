Статус Джоэла Эмбиида на третью игру серии против «Бостона» повышен до «маловероятно»

Эмбиид движется к возвращению на площадку.

«Филадельфия » повысила статус своего звездного центрового Джоэла Эмбиида до «маловероятно» перед домашним третьим матчем против «Бостона ».

Две недели назад Эмбииду в Хьюстоне сделали экстренную аппендэктомию. С тех пор он не выходил на площадку, хотя появлялся на скамейке запасных во время победного матча плей-ин против «Орландо».

Центровой оставался в Филадельфии на время первых двух матчей серии первого раунда против «Селтикс»: разгромное поражение в первой игре и волевая победа во второй сделали счет ничейным (1-1).

Эмбиид, чей средние показатели в регулярке составили 26,9 очка и 7,7 подбора за 38 игр, в понедельник приступил к программе по укреплению физической формы, а затем в четверг принял участие в части тренировки.

«Очевидно, мы с большой надеждой на это смотрим, и он сам очень надеется, – сказал журналистам после тренировки главный тренер Ник Нерс . – Он хочет играть, и мы хотим, чтобы он играл. Не знаю, насколько мы близки к этому на данный момент, но прогресс, я считаю, есть».