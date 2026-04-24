18

Майк Браун: «У «Оклахомы» в прошлом году тоже было 1-2. Я не говорю, что мы победим, но нужно двигаться от матча к матчу»

Браун высказался после поражения в третьем матче.

После поражения в третьей игре серии против «Атланты» главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун описал моральное состояние команды.

«Я сказал им, что серия играется до четырех побед не просто так. Всякое случается. Множество команд оказывались в положении 1-2. Я даже припомню, что у «Оклахомы» в прошлом году тоже было 1-2. Я не говорю, что мы победим, но нужно двигаться от матча к матчу. Эта неудача должна быть обидной, потому что мы дали себе шанс, хотя и не показывали свой лучший баскетбол», – сказал Браун.

«Никс» проиграли две встречи с разницей в 1 очко и теперь уступают в серии (1-2).

Третья игра начнется 26 апреля в 1.00 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джеймса Эдвардса в соцсети X
18 комментариев
"Я не говорю, что мы победим" - прямо мотиватор от бога.
Да, но у Оклы тренер был не Майк Браун
мы стали забывать, что майк браун - это камог лецгоу на минималках
Майк Браун: в Милуоки тоже был физрук, но гайку то выиграл!

Думайте!
Коммент недели🤣
Не нравится мне этот тренер. Вариативности в нападении минимум. Очень часто нападение стоит. Вот сколько раз айзо в пост на КАТа сделали за весь матч? 1-2? Пикнроллы, пикнпопы с ним м? Почему не погрузить внутрь на него в пост + возможно когда он в посте и каты под КАТом станут возможны , а потом и на дуге посвободней стать должно если дело пойдет, если там никсов придушили.
ты много видел годных изоляций от КАТа в этом году?))) хотя в целом совершенно согласен с посылом, движения в атаке очень мало, хороших бросков с получения катосторофически не хватает
Когда его нагружают, разыгран правильный пикнорол и он занимает место в усах - много. К Коту у меня вообще по сезону претензий нет, то, как он переделал свою игру, смирился с лидерской ролью Бронсона, достойно принимает оголтелый хейт прессы и фанов, а также давление офиса, которые норовят выставить именно его крайним, делает ему честь. Карл сложный мальчик, но он в этом году дал максимум того, что мог: начал лезть под кольцо, меситься за трудовые отскоки с потными неграми на минималках, не сломался (значит, ответственно относился к здоровью, не бухал, разминался, ходил к физиотерапевтам, правильно кушал и т п), не довил через прессу о том, что "лучший бросающий в истории" второй год стоит под 90 и ждёт, когда мусье Бронсон соизволит помахать ему ручкой, призывая на заслон.
Меня вот больше всего бесит, что Карл в кои-то веки взялся за свои кохонес и стал мужиком (тм), а команда это никак не конвертировала
Я, конечно, сиииииильно ошибся по поводу Майка Брауна.

Впрочем, не я один. Вон, Леон Роуз же ошибся и ничего, живёт.
Учитывая взбалмошный характер Долана, как бы Роуза в конце сезона тоже не попросили из команды.
Не сильно удивлюсь, но, справедливости ради, Долан мало лезет в дела команды последние лет 10 точно.

Но Роуза я бы не трогал.
Кто бы что не говорил, а Никс сейчас очень хорош в сравнении с собой раньше и это по большей части его заслуга.

Сейчас это очень крепкая команда, которой не хватает чего-то то тут, то там.
А раньше была помойка, зато на Манхэттене.
Сравнил *опу с пальцем)
Самое печальное во всей этой истории, что у Брауна как бы не однолетний контракт. Уволить? Конечно, пожалуйста, только заплатите неустойку. А Никс, если не ошибаюсь, и Тибсу ещё годик что-то должны платить. Не думаю, что прижимистый Долан пойдёт на такие жертвы. Скорее, если команда минимум не выйдет в финал Востока, я поверю не в увольнение Брауна, а во взрыв состава, что обрекает нас на годы бултыхания в болоте. И вот это по-настоящему хреново...
А как тут взрывать состав? Попытаться замутить трехсторонку за янниса? Так это придется отдавать ануноби, а его жалко. На ката и бриджеса спрос будет минимальный сейчас наверное.
Ну как вам там без тирана Тибодо, который в очередной раз "провалился" в прошлом сезоне? И Брансон стух и в цели команда на автопилоте едет. Нету человека, который бы пиzдил ссаными тряпками и гнал вперед.
