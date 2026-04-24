Майк Браун: «У «Оклахомы» в прошлом году тоже было 1-2. Я не говорю, что мы победим, но нужно двигаться от матча к матчу»
Браун высказался после поражения в третьем матче.
После поражения в третьей игре серии против «Атланты» главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун описал моральное состояние команды.
«Я сказал им, что серия играется до четырех побед не просто так. Всякое случается. Множество команд оказывались в положении 1-2. Я даже припомню, что у «Оклахомы» в прошлом году тоже было 1-2. Я не говорю, что мы победим, но нужно двигаться от матча к матчу. Эта неудача должна быть обидной, потому что мы дали себе шанс, хотя и не показывали свой лучший баскетбол», – сказал Браун.
«Никс» проиграли две встречи с разницей в 1 очко и теперь уступают в серии (1-2).
Третья игра начнется 26 апреля в 1.00 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Думайте!
Меня вот больше всего бесит, что Карл в кои-то веки взялся за свои кохонес и стал мужиком (тм), а команда это никак не конвертировала
Впрочем, не я один. Вон, Леон Роуз же ошибся и ничего, живёт.
Но Роуза я бы не трогал.
Кто бы что не говорил, а Никс сейчас очень хорош в сравнении с собой раньше и это по большей части его заслуга.
Сейчас это очень крепкая команда, которой не хватает чего-то то тут, то там.
А раньше была помойка, зато на Манхэттене.