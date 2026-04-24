Майк Браун: «У «Оклахомы» в прошлом году тоже было 1-2. Я не говорю, что мы победим, но нужно двигаться от матча к матчу»

Браун высказался после поражения в третьем матче.

После поражения в третьей игре серии против «Атланты» главный тренер «Нью-Йорка » Майк Браун описал моральное состояние команды.

«Я сказал им, что серия играется до четырех побед не просто так. Всякое случается. Множество команд оказывались в положении 1-2. Я даже припомню, что у «Оклахомы» в прошлом году тоже было 1-2. Я не говорю, что мы победим, но нужно двигаться от матча к матчу. Эта неудача должна быть обидной, потому что мы дали себе шанс, хотя и не показывали свой лучший баскетбол», – сказал Браун.

«Никс» проиграли две встречи с разницей в 1 очко и теперь уступают в серии (1-2).

Третья игра начнется 26 апреля в 1.00 по московскому времени.