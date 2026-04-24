Руди Гобер об игнорировании в борьбе за «Мистера замка»: «Я думаю только о победе в чемпионате»
Гобер отреагировал на недооценку его защитных способностей.
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер ответил на вопрос, беспокоится ли еще о 4-м месте в списке претендентов на приз «Мистер замок» сезона.
«Моя главная цель – выиграть чемпионат. Опекать лучших игроков мира, доказывать, что я способен справляться с этим, и помогать своей команде побеждать – вот мой самый большой вызов.
Я просто стараюсь делать это для себя и доказать себе, что я на это способен. И единственное, что мне нужно, это чемпионство», – заявил француз.
Гоберу удавалось сдерживать 3-кратного MVP НБА Николу Йокича в двух последних матчах плей-офф.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
Ну, строго говоря, в этом сезоне Гобернатор и не должен претендовать на DPOY. Всего 8 место Миннесоты по Defensive rating, что ниже привычного уровня гоберовских команд ранее. Сам Гобер на 13-м месте по защитному рейтингу. С такими выходными данными его 4 место в голосовании на DPOY это даже слегка завышено. Подобно Леброну, Гобер стареет, и не может весь сезон вкалывать как ранее. В лучшие годы Гобер делал 3.5-5.0 блоков на 100 атак, а в последние годы 2.0-3.5. Но, как и Леброн, он ещё может выдать великий матч, или, может, серию матчей. Но всерьёз претендовать на новый DPOY нет.
А эти 100 атак как считаются? Просто 100 атак в игре или именно 100 атак через конкретного игрока?
Ну объективно какой в этом году мистер замок при живом Вемби
