Руди Гобер об игнорировании в борьбе за «Мистера замка»: «Я думаю только о победе в чемпионате»

Гобер отреагировал на недооценку его защитных способностей.

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер ответил на вопрос, беспокоится ли еще о 4-м месте в списке претендентов на приз «Мистер замок» сезона.

«Моя главная цель – выиграть чемпионат. Опекать лучших игроков мира, доказывать, что я способен справляться с этим, и помогать своей команде побеждать – вот мой самый большой вызов.

Я просто стараюсь делать это для себя и доказать себе, что я на это способен. И единственное, что мне нужно, это чемпионство», – заявил француз.

Гоберу удавалось сдерживать 3-кратного MVP НБА Николу Йокича в двух последних матчах плей-офф.