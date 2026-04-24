Скип Бэйлесс: «Лейкерс» смотрятся намного лучше без Дончича. У Леброна не такое раздутое эго»
Скип Бэйлесс произнес парадоксальные слова о «Лейкерс» и Дончиче.
Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что «Лейкерс» выглядят сильнее без получившего травму Луки Дончича.
«Последний раз я видел Луку на площадке 2 апреля в Оклахома-Сити, и после первой четверти счет был 44:21, а к перерыву – 82:51 не в пользу «Лейкерс».
В серии с «Рокетс» я пока видел команду, где Леброн был главным организатором. У Леброна гораздо менее раздутое эго, чем у Луки. Лука должен быть центром всего шоу и, как все знают, вполне может оказаться слабым звеном в защите. Лука – самый неэффективный игрок в лиге.
Дончич – воплощение Шоутайм-«Лейкерс». Все шоу, весь мир вращается вокруг Луки Дончича», – заявил Бэйлесс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gil’s Arena
Да ещё смешнее эти высказывания выглядят после сумасшедшего марта от Луки.
И как же надоела эта мантра про плохого защитника Луки!
Да, он не защитный монстр, но он сейчас довольно неплохой защитник, что подтверждает многие рейтинги.