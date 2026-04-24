Скип Бэйлесс: «Лейкерс» смотрятся намного лучше без Дончича. У Леброна не такое раздутое эго»

Скип Бэйлесс произнес парадоксальные слова о «Лейкерс» и Дончиче.

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что «Лейкерс» выглядят сильнее без получившего травму Луки Дончича.

«Последний раз я видел Луку на площадке 2 апреля в Оклахома-Сити, и после первой четверти счет был 44:21, а к перерыву – 82:51 не в пользу «Лейкерс».

В серии с «Рокетс» я пока видел команду, где Леброн был главным организатором. У Леброна гораздо менее раздутое эго, чем у Луки. Лука должен быть центром всего шоу и, как все знают, вполне может оказаться слабым звеном в защите. Лука – самый неэффективный игрок в лиге.

Дончич – воплощение Шоутайм-«Лейкерс». Все шоу, весь мир вращается вокруг Луки Дончича», – заявил Бэйлесс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gil’s Arena
Чел готовиться к уходу Леброна на пенсию, и соломку подстилаем заранее, ай красава) сделал карьеру на хейте лекраба, продолжит на хейте луки)))
я вот иногда думаю, что более идиотского высказывания произвести уже невозможно, но эксперты каждый раз справляются
У Леброна эго дай бог каждому )
*не дай бог
Это точно Бейлесс сказал? Никто ничего не перепутал?
Аргументов аргумент про игру с Олкой, которая вообще у всей команды не пошла.
Да ещё смешнее эти высказывания выглядят после сумасшедшего марта от Луки.
И как же надоела эта мантра про плохого защитника Луки!
Да, он не защитный монстр, но он сейчас довольно неплохой защитник, что подтверждает многие рейтинги.
В обороне явно получше, а в атаке есть божественный Люк
У Леброна не такие раздутые щеки
Эго Леброна: Вызов принят
Забавно, нашел себе новую звезду, чтобы хейтить ее после выхода не пенсию Леброна.
