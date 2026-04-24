Скип Бэйлесс: «Лейкерс» смотрятся намного лучше без Дончича. У Леброна не такое раздутое эго»

Скип Бэйлесс произнес парадоксальные слова о «Лейкерс» и Дончиче.

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что «Лейкерс » выглядят сильнее без получившего травму Луки Дончича.

«Последний раз я видел Луку на площадке 2 апреля в Оклахома-Сити, и после первой четверти счет был 44:21, а к перерыву – 82:51 не в пользу «Лейкерс».

В серии с «Рокетс» я пока видел команду, где Леброн был главным организатором. У Леброна гораздо менее раздутое эго, чем у Луки. Лука должен быть центром всего шоу и, как все знают, вполне может оказаться слабым звеном в защите. Лука – самый неэффективный игрок в лиге.

Дончич – воплощение Шоутайм-«Лейкерс». Все шоу, весь мир вращается вокруг Луки Дончича », – заявил Бэйлесс.