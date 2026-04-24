Алперен Шенгюн: «Мы обыгрываем «Лейкерс» по всем показателям, кроме реализации бросков»

Шенгюн: Мы обыгрываем «Лейкерс» по всем показателям, кроме реализации бросков.

Звездный центровой «Хьюстона » Алперен Шенгюн считает, что его команде нужно исправить точность бросков, чтобы справиться с «Лейкерс ».

«Мы сделали примерно на 40 бросков больше, чем они. Мы продолжали бросать и шли на подбор. Я все еще считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы превзошли их по всем статистическим показателям, кроме реализации бросков», – сказал Шенгюн.

В первых двух матчах серии, которые «Рокетс» проиграли, они реализовали 39% бросков с игры, в то время как «озерники» попали 52,9%.

Третий матч начнется 25 апреля в 3.00 по московскому времени.