Алперен Шенгюн: «Мы обыгрываем «Лейкерс» по всем показателям, кроме реализации бросков»
Звездный центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн считает, что его команде нужно исправить точность бросков, чтобы справиться с «Лейкерс».
«Мы сделали примерно на 40 бросков больше, чем они. Мы продолжали бросать и шли на подбор. Я все еще считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы превзошли их по всем статистическим показателям, кроме реализации бросков», – сказал Шенгюн.
В первых двух матчах серии, которые «Рокетс» проиграли, они реализовали 39% бросков с игры, в то время как «озерники» попали 52,9%.
Третий матч начнется 25 апреля в 3.00 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Круто. А Озёрники совершили на 40 попыток меньше и выиграли - получается движутся в неправильном направлении. Надо менять срочно парадигму
Продолжайте наблюдение!