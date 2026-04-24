Алперен Шенгюн: «Мы обыгрываем «Лейкерс» по всем показателям, кроме реализации бросков»

Шенгюн: Мы обыгрываем «Лейкерс» по всем показателям, кроме реализации бросков.

Звездный центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн считает, что его команде нужно исправить точность бросков, чтобы справиться с «Лейкерс».

«Мы сделали примерно на 40 бросков больше, чем они. Мы продолжали бросать и шли на подбор. Я все еще считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы превзошли их по всем статистическим показателям, кроме реализации бросков», – сказал Шенгюн.

В первых двух матчах серии, которые «Рокетс» проиграли, они реализовали 39% бросков с игры, в то время как «озерники» попали 52,9%.

Третий матч начнется 25 апреля в 3.00 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Лачарда Бинкли в соцсети X
Баскетбол заключается в реализации бросков, что ли? (с) Шенгюн
Баскетбол заключается в реализации бросков, что ли? (с) Шенгюн
Расскажи это Гоберу или Дэниэлсу )
Ну и ещё по одному не столь значительному показателю (набранным очкам) они проигрывают Лейкерс. Иначе счет в серии был бы не 0:2
У Лейкерс есть один показатель до которого вам далеко . Его зовут ЛЕБРОН.
Мы бросим сколько захочем - вы забросите сколько захотите . А. Шенгюнский
>Мы сделали примерно на 40 бросков больше, чем они
Круто. А Озёрники совершили на 40 попыток меньше и выиграли - получается движутся в неправильном направлении. Надо менять срочно парадигму
>Мы сделали примерно на 40 бросков больше, чем они Круто. А Озёрники совершили на 40 попыток меньше и выиграли - получается движутся в неправильном направлении. Надо менять срочно парадигму
Или у них просто полетело. Увидим в 3ем.
Или у них просто полетело. Увидим в 3ем.
Я так думал всю серию Никс-Слетикс в прошлом году. Просто у Нью-Йорка в отличие от Бостона в 1ой игре полетело! Вот во 2ой... В третьей! Но не в 4ой... Ой, Тэйтум сломался. Ну хоть в 5ой попадали) Ой серия закрылась :(
Победа по xG 4:0
Победа по xG 4:0
Если бы был Бен Симмонс - поражение по xG 0:4
Хорошо, Альперен, хорошо.

Продолжайте наблюдение!
Так потому и больше бросков, вы же мазали.
Да ты чертов гений!
