Никола Йокич: «Миннесота» очень хорошо защищается. Если бы я попадал больше, им бы пришлось стягиваться, а так они защищались один в один»

Йокич похвалил защиту «Вулвс».

После проигрыша в третьем матче серии (96:113) лидер «Денвера » Никола Йокич отдал должное защите «Миннесоты».

«Да, мы создавали открытые броски, но не попадали. Жесткость была с обеих сторон, но они большие, длинные и очень хорошо защищаются. Они заставляют тебя бросать поверх них или делать лишние движения.

Особенно в четвертой четверти мы не могли попасть, а когда так начинаешь матч, тяжело, потому что потом не идут даже легкие броски. Это был очень хороший оборонительный отрезок с их стороны и очень плохой атакующий – с нашей», – сказал Йокич о проблемах в первой четверти, где «Денвер» набрал всего 11 очков.

«Они, как я уже сказал, большие и длинные. Контестами они заставляют тебя думать, они действительно хороши. Когда начинаешь думать, то начинаешь промахиваться и в легких, открытых бросках. Так что да, это неприятно.

Они очень хорошо защищаются, а мы не могли забросить. Если бы я попадал больше, им бы пришлось стягиваться, а так они защищались один в один, и я не мог задействовать партнеров. Мне нужно было лучше реализовывать свои моменты, и тогда это открыло бы возможности для всех остальных», – заключил Йокич.

Трехкратный MVP завершил матч с 27 очками, 15 подборами и 3 передачами, реализовав 7 из 26 с игры и 2 из 10 из-за дуги.