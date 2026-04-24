  Никола Йокич: «Миннесота» очень хорошо защищается. Если бы я попадал больше, им бы пришлось стягиваться, а так они защищались один в один»
Никола Йокич: «Миннесота» очень хорошо защищается. Если бы я попадал больше, им бы пришлось стягиваться, а так они защищались один в один»

Йокич похвалил защиту «Вулвс».

После проигрыша в третьем матче серии (96:113) лидер «Денвера» Никола Йокич отдал должное защите «Миннесоты».

«Да, мы создавали открытые броски, но не попадали. Жесткость была с обеих сторон, но они большие, длинные и очень хорошо защищаются. Они заставляют тебя бросать поверх них или делать лишние движения.

Особенно в четвертой четверти мы не могли попасть, а когда так начинаешь матч, тяжело, потому что потом не идут даже легкие броски. Это был очень хороший оборонительный отрезок с их стороны и очень плохой атакующий – с нашей», – сказал Йокич о проблемах в первой четверти, где «Денвер» набрал всего 11 очков.

«Они, как я уже сказал, большие и длинные. Контестами они заставляют тебя думать, они действительно хороши. Когда начинаешь думать, то начинаешь промахиваться и в легких, открытых бросках. Так что да, это неприятно.

Они очень хорошо защищаются, а мы не могли забросить. Если бы я попадал больше, им бы пришлось стягиваться, а так они защищались один в один, и я не мог задействовать партнеров. Мне нужно было лучше реализовывать свои моменты, и тогда это открыло бы возможности для всех остальных», – заключил Йокич.

Трехкратный MVP завершил матч с 27 очками, 15 подборами и 3 передачами, реализовав 7 из 26 с игры и 2 из 10 из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Николы Йокича
Йокич- ментальная глыба, ищет проблему не в ком-то, а в себе и всегда отдаёт уважение сопернику.
Да все правильно говорит. Атака денвера достаточно статична и мчч особо тоде не ходит. Она лучшая по сезону изза факта, против Йокича никто не может защищаться 1 в 1, а как только выходишь на подстраховку он находит открытого игрока.
А тут Гобер справляется 1 в 1 и все заглохло
Да все правильно говорит. Атака денвера достаточно статична и мчч особо тоде не ходит. Она лучшая по сезону изза факта, против Йокича никто не может защищаться 1 в 1, а как только выходишь на подстраховку он находит открытого игрока. А тут Гобер справляется 1 в 1 и все заглохло
Минни лезут в Йокича постоянно в нападении и бегут в отрыв как не в себя, чтобы загонять пульс Николы в небеса. Зачем Денвер ввязывается в эту беготню? Они должны первые секунд 12-14 просто стоять и стучать мячом, чтобы Никола продышался.
какой-то дикий провал по физухе похоже лично у Коли и у Денвера в целом...
там вообще есть компетентный мед штаб, или только ушастый чебурашка Адельман джуниор грозно супонит бровки?
какой-то дикий провал по физухе похоже лично у Коли и у Денвера в целом... там вообще есть компетентный мед штаб, или только ушастый чебурашка Адельман джуниор грозно супонит бровки?
Чтобы понять, какого уровня там медштаб достаточно глянуть количество повреждений игроков наггетс в этом сезоне.
Чтобы понять, какого уровня там медштаб достаточно глянуть количество повреждений игроков наггетс в этом сезоне.
Можно подумать другие ломались меньше, да у любой команды были и есть проблемы с травмами.
Явно не в лучше своей форме , если не добавит в эффективности , шансы Денвера пройти Волков равны примерно 0 с такой игрой всего Денвера
Похудел. Может не стоило? Масса стала меньше, а подвижность визуально не прибавилась. Масса в нападении в его случае многое решала.
Кстати, всегда был уверен, что нельзя сильно худеть Дончичу. Без массы совершенно другое нападение будет
Да им конечно очень сильно не хватает гордона) невероятно ключевой игрок
Чё т заклинило Йокича про защиту. Нахавался походу матча.
Большие, длинные, необрезанные
Материалы по теме
Руди Гобер о сдерживании Йокича: «С удовольствием принимаю этот вызов и стараюсь максимально усложнить ему жизнь»
24 апреля, 06:18
Джейден Макдэниэлс о мотивации от высказываний игроков «Наггетс»: «Нас мотивирует сам факт игры против «Наггетс»
24 апреля, 05:42
У Йокича 7 из 26 с игры и 2 из 10 из-за дуги в 3-м матче с «Миннесотой». 27% с игры – худший показатель серба в плей-офф
24 апреля, 05:15
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета
20 минут назадВидео
Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА
34 минуты назад
Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
37 минут назад
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
47 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
54 минуты назад
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
сегодня, 05:26
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
сегодня, 05:11
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
сегодня, 05:06Видео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
сегодня, 04:59
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
вчера, 18:40
Рекомендуем