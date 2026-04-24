Джейлен Брансон о своей игре в 3-м матче: «Недостаточно хорошо»

Джейлен Брансон недоволен собой после ключевого поражения.

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон не скрывал разочарования после поражения от «Хоукс» (108:109, 1-2) в третьем матче серии первого раунда.

Лидер «Нью-Йорка » набрал 26 очков и 4 передачи при 11/23 с игры за 40 минут на площадке.

– Расскажите, что у вас случилось в двух последних владениях?

– Мне бы хотелось ответить на этот вопрос, но прямо сейчас не могу ничего сказать.

– Оцените свою игру.

– Хм, недостаточно хорошо.

– Что вы собираетесь изменить в связи со всем этим?

– Все.