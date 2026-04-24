Джейлен Брансон о своей игре в 3-м матче: «Недостаточно хорошо»
Джейлен Брансон недоволен собой после ключевого поражения.
Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон не скрывал разочарования после поражения от «Хоукс» (108:109, 1-2) в третьем матче серии первого раунда.
Лидер «Нью-Йорка» набрал 26 очков и 4 передачи при 11/23 с игры за 40 минут на площадке.
– Расскажите, что у вас случилось в двух последних владениях?
– Мне бы хотелось ответить на этот вопрос, но прямо сейчас не могу ничего сказать.
– Оцените свою игру.
– Хм, недостаточно хорошо.
– Что вы собираетесь изменить в связи со всем этим?
– Все.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
В остальном, честно говоря, не знаю, что и предложить. О том, что Бронсон и Таунс почти не взаимодействуют, трубят не первый ГОД (то же, в общем, было и при Тибодо). О том, что в решающие моменты Никс полагаются исключительно на хиробол Бронсона, знают все. Наконец, то, что команда, в лидера которой бьют в каждой атаке оппоненты, и он волей-неволей вынужден тратить огромное количетсво сил, должна располагать более широким плейбуком в атаке, вполне ясно. Однако все эти проблемы нужно было решать в регулярке. Сейчас уже поздно.
Что до Колека, то, при всей моей симпатии к нему (он единственный настоящий ПГ в составе), он игрок не самого высокого уровня, и тоже слаб в обороне.
А по Брауну всё печально, конечно. Отставка Тибодо напрашивалась, но обменять его на Брауна... А, с другой стороны, опять же, а кого было брать? Это тема для целого отдельного разговора, в комент её не уложишь. Теплилась надежда, что Браун, опытнейший тренер, всё же подготовится как-то к ПО. Теперь мы видим, что это не так(