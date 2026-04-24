Джейлен Брансон о своей игре в 3-м матче: «Недостаточно хорошо»

Джейлен Брансон недоволен собой после ключевого поражения.

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон не скрывал разочарования после поражения от «Хоукс» (108:109, 1-2) в третьем матче серии первого раунда.

Лидер «Нью-Йорка» набрал 26 очков и 4 передачи при 11/23 с игры за 40 минут на площадке.

– Расскажите, что у вас случилось в двух последних владениях?

– Мне бы хотелось ответить на этот вопрос, но прямо сейчас не могу ничего сказать.

– Оцените свою игру.

– Хм, недостаточно хорошо.

– Что вы собираетесь изменить в связи со всем этим?

– Все.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Из очевидного напрашивается замена в старте Бриджеса на Макбрайда. Также лично я не могу понять, КУДА, на хрен, делся Диавара, который по сезону показал шикарный прогресс, да ещё и в защите хорош, и старания полные штаны.
В остальном, честно говоря, не знаю, что и предложить. О том, что Бронсон и Таунс почти не взаимодействуют, трубят не первый ГОД (то же, в общем, было и при Тибодо). О том, что в решающие моменты Никс полагаются исключительно на хиробол Бронсона, знают все. Наконец, то, что команда, в лидера которой бьют в каждой атаке оппоненты, и он волей-неволей вынужден тратить огромное количетсво сил, должна располагать более широким плейбуком в атаке, вполне ясно. Однако все эти проблемы нужно было решать в регулярке. Сейчас уже поздно.
Ответ Skeleton64
Из очевидного напрашивается замена в старте Бриджеса на Макбрайда. Также лично я не могу понять, КУДА, на хрен, делся Диавара, который по сезону показал шикарный прогресс, да ещё и в защите хорош, и старания полные штаны. В остальном, честно говоря, не знаю, что и предложить. О том, что Бронсон и Таунс почти не взаимодействуют, трубят не первый ГОД (то же, в общем, было и при Тибодо). О том, что в решающие моменты Никс полагаются исключительно на хиробол Бронсона, знают все. Наконец, то, что команда, в лидера которой бьют в каждой атаке оппоненты, и он волей-неволей вынужден тратить огромное количетсво сил, должна располагать более широким плейбуком в атаке, вполне ясно. Однако все эти проблемы нужно было решать в регулярке. Сейчас уже поздно.
Туда же, куда делся и Тайлер Колек. Браун сказал перед плей-офф, что у него ротация будет 9 человек поименно. В него и в прошлом году били, но команда умудрялась страховать и Таунса, и Брансона в защите, и при этом они набирать очки за всю команду умудрялись. А сейчас с такой скамейкой их вообще можно разводить на площадке по игровому времени, но куда там - это слишком сложно для Брауна. По-сути он взял команду, сломал все что там работало и сказал "а теперь играйте сами".
Ответ Anderdogonly
Туда же, куда делся и Тайлер Колек. Браун сказал перед плей-офф, что у него ротация будет 9 человек поименно. В него и в прошлом году били, но команда умудрялась страховать и Таунса, и Брансона в защите, и при этом они набирать очки за всю команду умудрялись. А сейчас с такой скамейкой их вообще можно разводить на площадке по игровому времени, но куда там - это слишком сложно для Брауна. По-сути он взял команду, сломал все что там работало и сказал "а теперь играйте сами".
В прошлом году в серии с Бостоном команда как раз отказалась от подстраховок и играла через размены, и вот сюрприз, выяснилось, что в современной НБА почти нет игроков, способных на постоянной основе заваливать средние. Увы, в Атланте такой человек как раз есть - СиДжей. Но в одиночку никакой СиДжей матчи не выигрывает, проблема не столько в защите, сколько в атаке.
Что до Колека, то, при всей моей симпатии к нему (он единственный настоящий ПГ в составе), он игрок не самого высокого уровня, и тоже слаб в обороне.
А по Брауну всё печально, конечно. Отставка Тибодо напрашивалась, но обменять его на Брауна... А, с другой стороны, опять же, а кого было брать? Это тема для целого отдельного разговора, в комент её не уложишь. Теплилась надежда, что Браун, опытнейший тренер, всё же подготовится как-то к ПО. Теперь мы видим, что это не так(
