Коллин Мюррэй-Бойлс стал первым новичком в истории «Торонто», набравшим 20+ очков в матче плей-офф
Мюррэй-Бойлс вошел в историю «Рэпторс».
Форвард-новичок «Торонто» Коллин Мюррэй-Бойлс набрал 22 очка в победной третьей игре серии против «Кливленда» (126:104).
За 28 минут на паркете 9-й пик драфта-2025 реализовал 11 из 15 с бросков с игры и все они были с двухочковой дистанции. Форвард добавил к этому 8 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
20-летний Мюррэй-Бойлс стал первым новичком в истории «Рэпторс», набравшим 20+ очков в матче плей-офф.
«Торонто» сократил отставание в серии – 1-2.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Торонто»
