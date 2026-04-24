Коллин Мюррэй-Бойлс стал первым новичком в истории «Торонто», набравшим 20+ очков в матче плей-офф

Мюррэй-Бойлс вошел в историю «Рэпторс».

Форвард-новичок «Торонто » Коллин Мюррэй-Бойлс набрал 22 очка в победной третьей игре серии против «Кливленда» (126:104).

За 28 минут на паркете 9-й пик драфта-2025 реализовал 11 из 15 с бросков с игры и все они были с двухочковой дистанции. Форвард добавил к этому 8 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

20-летний Мюррэй-Бойлс стал первым новичком в истории «Рэпторс», набравшим 20+ очков в матче плей-офф.

«Торонто» сократил отставание в серии – 1-2.