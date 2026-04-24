«Блэйзерс» выложили загадочное видео с намеком на возможное возвращение Лилларда
Лиллард может сыграть уже в этом розыгрыше плей-офф, клуб намекнул.
По данным Билла Орама из Oregon Live, «Портленд» полностью не исключает возможности того, что звездный защитник Дэмиан Лиллард, получивший разрыв ахилла в прошлом плей-офф, вернется по ходу плей-офф-2026.
В среду «Блэйзерс» выложили загадочное видео с намеком на возможное возвращение Лилларда. Ролик с работающим на площадке баскетболистом сопровождается эмодзи «👀».
Главный тренер «Портленда» Тьяго Сплиттер прокомментировал видео и оценил готовность ветерана.
«Он тренируется. Старается привести себя в готовность к игре. Когда это произойдет, мы не знаем. Могу лишь сказать, что он тренируется, как всегда. Все, что вы видели на этом видео – это то, чем он занимался последние два-три месяца», – утверждает бразилец.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Портленда»
Тот и решил, что пора на паркет выходить))
Сможет ли он помочь команде? 100% да. Вспомните ПО Вашингтона 15 года и что там творил старый Пол Пирс - буквально разрывал некоторые концовки матчей своими точными средними и дальними, а Дэйм снайпер не хуже и кохонесы у него не меньше (тут, конечно, очень субъективная оценка, но все же). Так что все может получиться очень весело и интересно, особенно для Сан Антонио.