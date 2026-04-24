Лиллард может сыграть уже в этом розыгрыше плей-офф, клуб намекнул.

По данным Билла Орама из Oregon Live, «Портленд» полностью не исключает возможности того, что звездный защитник Дэмиан Лиллард, получивший разрыв ахилла в прошлом плей-офф, вернется по ходу плей-офф-2026.

В среду «Блэйзерс» выложили загадочное видео с намеком на возможное возвращение Лилларда. Ролик с работающим на площадке баскетболистом сопровождается эмодзи «👀».

Главный тренер «Портленда» Тьяго Сплиттер прокомментировал видео и оценил готовность ветерана.

«Он тренируется. Старается привести себя в готовность к игре. Когда это произойдет, мы не знаем. Могу лишь сказать, что он тренируется, как всегда. Все, что вы видели на этом видео – это то, чем он занимался последние два-три месяца», – утверждает бразилец.