«Блэйзерс» выложили загадочное видео с намеком на возможное возвращение Лилларда

Лиллард может сыграть уже в этом розыгрыше плей-офф, клуб намекнул.

По данным Билла Орама из Oregon Live, «Портленд» полностью не исключает возможности того, что звездный защитник Дэмиан Лиллард, получивший разрыв ахилла в прошлом плей-офф, вернется по ходу плей-офф-2026.

В среду «Блэйзерс» выложили загадочное видео с намеком на возможное возвращение Лилларда. Ролик с работающим на площадке баскетболистом сопровождается эмодзи «👀».

Главный тренер «Портленда» Тьяго Сплиттер прокомментировал видео и оценил готовность ветерана.

«Он тренируется. Старается привести себя в готовность к игре. Когда это произойдет, мы не знаем. Могу лишь сказать, что он тренируется, как всегда. Все, что вы видели на этом видео – это то, чем он занимался последние два-три месяца», – утверждает бразилец.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Портленда»
Откуда у Портленда деньги на СММ?
Ответ Denis Ahmadiev
Откуда у Портленда деньги на СММ?
Отдали учетку Лиларду, чтобы не сидел без дела на время травмы.
Тот и решил, что пора на паркет выходить))
Уже на отоплении стадиона начали экономить?
Ответ unrecyclable
Уже на отоплении стадиона начали экономить?
А это по моему даже и не Мода центр)
Явно Дандон сказал, чтобы Дейм хотя бы тренировался. Бесплатно он его кормить не собирается.
Эта была бы очень приятная неожиданность, если бы Дэйм вернулся уже в этом ПО. После МВЗ по нему не было никакой информации в СМИ в разделе injuries, а он оказывается уже был на финальной стадии реабилитации. Воистину - большие дела требуют тишины.
Сможет ли он помочь команде? 100% да. Вспомните ПО Вашингтона 15 года и что там творил старый Пол Пирс - буквально разрывал некоторые концовки матчей своими точными средними и дальними, а Дэйм снайпер не хуже и кохонесы у него не меньше (тут, конечно, очень субъективная оценка, но все же). Так что все может получиться очень весело и интересно, особенно для Сан Антонио.
Материалы по теме
Дэмиан Лиллард может вернуться после разрыва ахилла по ходу серии против «Сан-Антонио» (Oregon Live)
24 апреля, 06:40
Митч Джонсон: «Вембаньяма выглядит хорошо. Он следует всем протоколам и идет на поправку»
24 апреля, 04:59
Виктор Вембаньяма отправится с командой в Портленд, но его участие в матчах пока не подтверждено
23 апреля, 16:57
Вембаньяма надеется отправиться с командой в Портленд, но решение будет принято позже
22 апреля, 19:58
Рекомендуем
Главные новости
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
4 минуты назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
11 минут назад
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
19 минут назад
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
34 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
39 минут назадВидео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
46 минут назад
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
57 минут назад
Джамал Кэйн воткнул сверху через Джейлена Дюрена
58 минут назадВидео
Владе Дивац объяснил, почему не стал драфтовать Дончича: «Мне пришлось бы обменять Де’Аарона Фокса»
сегодня, 04:39
Купер Флэгг опередил Кона Книппела и стал «Лучшим новичком» сезона-2025/26 НБА
сегодня, 04:32Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
вчера, 18:40
Рекомендуем