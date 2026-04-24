Яннис Адетокумбо не был вовлечен в процесс найма Тэйлора Дженкинса

Дженкинса наняли без участия Адетокумбо.

По информации Шэмса Чарании, звездный форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо не участвовал в процессе найма нового главного тренера команды Тэйлора Дженкинса .

Также сообщается, что Адетокумбо и руководство клуба не общались с момента февральского дедлайна на обмены.

Дженкинс ранее работал ассистентом в «Бакс» в сезоне-2018/19, а с 2019 по 2025 год возглавлял «Мемфис» (250 побед, 214 поражений, три выхода в плей-офф).