Яннис Адетокумбо не был вовлечен в процесс найма Тэйлора Дженкинса
По информации Шэмса Чарании, звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо не участвовал в процессе найма нового главного тренера команды Тэйлора Дженкинса.
Также сообщается, что Адетокумбо и руководство клуба не общались с момента февральского дедлайна на обмены.
Дженкинс ранее работал ассистентом в «Бакс» в сезоне-2018/19, а с 2019 по 2025 год возглавлял «Мемфис» (250 побед, 214 поражений, три выхода в плей-офф).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
2 комментария
А Танасис?)
