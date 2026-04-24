Майк Браун о решении оставить Бриджеса на скамейке во 2-й половине: «Это было продиктовано ходом игры, он справится»

Тренер «Никс» объяснил, почему посадил на скамейку одного из лидеров.

Главный тренер «Никс» Майк Браун прокомментировал решение держать Микэла Бриджеса на скамейке на протяжении большей части второй половины матча с «Хоукс» (108:109, 1-2).

«Я не переживаю за него. Действовал так, как, по моему мнению, требовала игра в тот момент. Наши сочетания, комбинации. Я не беспокоюсь, Микэл – профессионал, он уже через это проходил, он отыграл сотни баскетбольных матчей, так что с ним все будет в порядке.

Сделал то, чего требовала игра в тот момент», – произнес Браун на пресс-конференции.

Форвард стартовой пятерки «Нью-Йорка » провел на паркете 21 минуту (наименьшее игровое время за 60 матчей плей-офф), не набрал ни одного очка и закончил с показателем полезности «-26», совершив четыре потери.