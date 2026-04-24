Дэмиан Лиллард может вернуться после разрыва ахилла по ходу серии против «Сан-Антонио» (Oregon Live)

Лиллард, возможно, сыграет в текущем плей-офф.

По данным Билла Орама из Oregon Live, «Портленд» полностью не исключает возможности того, что звездный защитник Дэмиан Лиллард , получивший разрыв ахилла в прошлом плей-офф, вернется в какой-то момент текущего.

«Я бы ничего не исключал, но и не советовал бы слишком сильно воодушевляться», – сказал источник Орама.

Источник сообщил, что Лиллард «близок» к возвращению и что его появление до окончания плей-офф «не невозможно». Любое его появление потребовало бы более позднего раунда или «очень, очень глубокой» стадии серии против «Сперс». По крайней мере, «Блэйзерс» открыты к такой возможности.

Лиллард не играл с тех пор, как получил разрыв левого ахиллова сухожилия во время первого раунда плей-офф «Милуоки» против «Индианы». В межсезонье «Бакс» выкупили его контракт, и он подписал многолетнее соглашение с «Портлендом ».