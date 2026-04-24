Дэмиан Лиллард может вернуться после разрыва ахилла по ходу серии против «Сан-Антонио» (Oregon Live)

Лиллард, возможно, сыграет в текущем плей-офф.

По данным Билла Орама из Oregon Live, «Портленд» полностью не исключает возможности того, что звездный защитник Дэмиан Лиллард, получивший разрыв ахилла в прошлом плей-офф, вернется в какой-то момент текущего. 

«Я бы ничего не исключал, но и не советовал бы слишком сильно воодушевляться», – сказал источник Орама.

Источник сообщил, что Лиллард «близок» к возвращению и что его появление до окончания плей-офф «не невозможно». Любое его появление потребовало бы более позднего раунда или «очень, очень глубокой» стадии серии против «Сперс». По крайней мере, «Блэйзерс» открыты к такой возможности. 

Лиллард не играл с тех пор, как получил разрыв левого ахиллова сухожилия во время первого раунда плей-офф «Милуоки» против «Индианы». В межсезонье «Бакс» выкупили его контракт, и он подписал многолетнее соглашение с «Портлендом».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Oregon Live
Это было бы слишком легендарно и красиво...
Думается, если Демьяна и выпустят - то с ограничением и по времени, и по роли. При удачном стечении обстоятельств, чтобы толпу завести и дать команде моральный буст -поддержка будет невероятной
это еще че такое)) чтобы вышел игрок который ни разу не играл с этими игроками после ахила в середине раунда плей-офф против явного контендера? никогда такого не видел. Думаю это будет только во вред, не говоря уже о том, что Лиллард может легко вторую травму получить и улетеь еще на год
это еще че такое)) чтобы вышел игрок который ни разу не играл с этими игроками после ахила в середине раунда плей-офф против явного контендера? никогда такого не видел. Думаю это будет только во вред, не говоря уже о том, что Лиллард может легко вторую травму получить и улетеь еще на год
так Портленд и не контендер, пусть выпускают , какая разница то, даже во вред если команде)) а вот то что риск для здоровья, это да)
Набирать форму и рисковать в плей-офф, при хорошей игре Хендерсона, Холидэя и Шарпа, вряд ли…
Выйдет чисто на седьмой матч на последнее владение чтобы трёх у положить) вот на такое бы я посмотрел )
Сомнительная затея🏀
Ничего хорошего это возвращение Портленду не принесет, попомните мои слова.
И вместе дисбаланс в игру команды, которая сейчас отлично выглядит!
И вместе дисбаланс в игру команды, которая сейчас отлично выглядит!
Отлично выглядит, еле дожали Сперс без Вембы. Камбэк c -13 за 8 минут до конца, чудом. Учитывая проблемы с Грантом, открытыми бросками, я отлично понимаю откуда возникают такие новости. Кто серию хоть чуть-чуть смотрит, понимает, что он будет делать и зачем он нужен. На МВЗ был вой, что лига поднимает выбывшего игрока - результат за окном
на последнюю минуту решающего матча. ;-)
Я просил не выпускать Лилларда на последние матчи оленей но он все таки вышел и снова травмировался. Не нужно рисковать, команда молодая перспективная. Нужно готовится к следующему сезону под менторством Дамиана. На бумаге звучит конечно красиво в любом случае добавит огневой мощи но не нужно так рисковать. Пожалуйста
