  • Руди Гобер о сдерживании Йокича: «С удовольствием принимаю этот вызов и стараюсь максимально усложнить ему жизнь»
Руди Гобер о сдерживании Йокича: «С удовольствием принимаю этот вызов и стараюсь максимально усложнить ему жизнь»

Гобер объяснил, как ему удается остановить самого Йокича.

Центровой «Вулвз» Руди Гобер объяснил, как ему удается сдерживать лидера «Наггетс» Николу Йокича в двух матчах подряд.

В четверг в победной третьей встрече серии Гобер позволил Йокичу реализовать лишь 7 из 26 с игры и 2 из 10 трехочковых (27 очков). 27% с игры – худший показатель серба в плей-офф.

«Я просто стараюсь помешать Йокичу, выхожу, что противостоять ему. Никола – лучший атакующий исполнитель, против которого мне доводилось играть за всю карьеру. Я с удовольствием принимаю этот вызов и заставляю его работать, максимально усложняю жизнь.

Не стоит недооценивать и командные усилия. Мои товарищи сегодня тоже проделали отличную работу. Каждый внес свою лепту в защите, мне оставалось лишь продолжать делать свое дело, заставлять его максимально выкладываться», – заявил француз.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Oh No He Didn’t
Руди отлично выполняет свою работу! Его в принципе и затачивали под опеку таких как Никола, в атаке у Волков и так всё более чем нормально
Я, честно говоря, вообще не ожидал такого расклада. Думал, что Колян морально уничтожил Гобера уже давно. Но че-то как-то наоборот получается)
до плей офф я думал что Миннесоте не повезло встретиться в Денвером в первом раунде. Отчасти это связано было что Денвер вторая после Миннесоты команда которая мне симпатична на Западе. А сейчас такое ощущение что они как будто специально выцеливали именно Денвер, потому что как раз против него есть оружие в лице Гобера. Вот если у команды нет явного центра и играет маленькими пятерка то Гобера гораздо проще размотать в обороне, выводить на дугу и т.д.
до плей офф я думал что Миннесоте не повезло встретиться в Денвером в первом раунде. Отчасти это связано было что Денвер вторая после Миннесоты команда которая мне симпатична на Западе. А сейчас такое ощущение что они как будто специально выцеливали именно Денвер, потому что как раз против него есть оружие в лице Гобера. Вот если у команды нет явного центра и играет маленькими пятерка то Гобера гораздо проще размотать в обороне, выводить на дугу и т.д.
Теперь ещё больше непонятно зачем Денвер так старательно хотел третье место занять, оставались бы на четвертом и Рокетс получили, да и к Окле подошли бы свежие
до плей офф я думал что Миннесоте не повезло встретиться в Денвером в первом раунде. Отчасти это связано было что Денвер вторая после Миннесоты команда которая мне симпатична на Западе. А сейчас такое ощущение что они как будто специально выцеливали именно Денвер, потому что как раз против него есть оружие в лице Гобера. Вот если у команды нет явного центра и играет маленькими пятерка то Гобера гораздо проще размотать в обороне, выводить на дугу и т.д.
Я конечно мало видел Миннесоты в сравнении с болельщиком Миннесоты, но разве вы за эти годы не прониклись вот этим духом оголтелой команды, которой вообще пофиг на кого выходить?) Вот реально, если есть действительно оголтелая банда на западе, способная любого соперника на кураже завалить, то это как раз ваша.
Надеюсь Гобер сможет так играть всю серию
Вот надо было второму составу обыгрывать Сперс в последний день. Щас бы чилили в серии с Хьюстоном и готовились к Окле)
Руди когда молодец, тогда молодец, но наблюдая за Николаем можно сделать вывод, что он сможет подстроиться под опеку Руди. У всех бывает такие игры, поэтому по мне сейчас это самая интересная серия.
... Вэ этой серии( пока), очевидно Гобер очень, очень хорош, что удивительно, очень спокоен. В Миннесоте лучший, вместе с Донте - без вопросов. А по Йокичу- С. Абаев объясняет это тем , что он специально сбросил 10- 15 кг ,и в следствии этого ,Гоберу стало проще с Николаем ( это мысли Абаки).
