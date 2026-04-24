13

Кендрик Перкинс: «Вембаньяма возьмет шесть «Мистеров замков» подряд»

Кендрик Перкинс сделал прогноз по доминированию Вембаньямы.

Эксперт Кендрик Перкинс ожидает, что центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма продолжит доминировать в защите.

На этой неделе француз стал самым молодым обладателем приза «Мистер замок» НБА. Впервые награда досталась лауреату единогласным решением.

«Если Виктор будет выходить на площадку, то возьмет еще пять наград подряд и шесть суммарно. 

Он демонстрирует лучшую защиту, которую я видел собственными глазами за всю свою жизнь. Я вырос, наблюдая за игрой Хакима, я играл с Кевином Гарнеттом. Но я никогда не видел ничего подобного… Он заберет следующие пять наград «Лучший защитник года», без всяких сомнений», – заявил Перкинс.

С момента учреждения награды «Мистер замок» в 1982 году ни один баскетболист не выигрывал ее пять раз подряд. Бен Уоллес забирал почетный приз четыре раза за пять сезонов, а Дуайт Ховард – три раза подряд.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoКендрик Перкинс
logoСан-Антонио
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пока что Мистер Паркет победил
Перкинс с Пирсом соревнуется ???
Тот орет 5 подряд, этот 6 подряд …🤣🤣🤣
... Когда молодому игроку с такой антропометрией прогнозируют доминирование, чуть ли не на десятилетие вперёд- это настораживает.
15, скорее всего
Я не верю, что Вемби сможет ещё 5 лет сыграть по 65 игр в сезоне. Сейчас он на пике своего здоровья, ещё толком не побитый, все органы свежие, без толстой мед.книжки, и то еле-еле дотянул 65 игр. При этом стал единственным в истории НБА игроком, который вошёл в шорт-лист МВП, сыграв менее 30 минут за матч в среднем. Потому что такая уникальная конструкция тела физически не приспособлена к серьёзным нагрузкам. Регулярно будут мелкие и средние травмы, не удивлюсь, если через 5 лет он будет пропускать по полсезона как Энтони Дэвис.
Парню бы на дзюдо в отпуске походить. Первое чему нас учили это правильно падать, а чтобы проводить 65 игр за сезон французу бы группироваться тоже научиться. Если будет стабильно больше 65 игр проводить, то он очень много рекордов побьёт к концу карьеры.
Ответ Микель Артета 65%
Парню бы на дзюдо в отпуске походить. Первое чему нас учили это правильно падать, а чтобы проводить 65 игр за сезон французу бы группироваться тоже научиться. Если будет стабильно больше 65 игр проводить, то он очень много рекордов побьёт к концу карьеры.
какие например рекорды?
Ответ TurboMen
какие например рекорды?
С момента учреждения награды «Мистер замок» в 1982 году ни один баскетболист не выигрывал ее пять раз подряд. (с)
Вемби без вариантов лучший игрок обороны современного баскетбола. И если он будет проводить больше 65 матчей в регулярке, то он побьёт этот рекорд 100%.
Вемби прибавляет и в атаке и он будет дико плюсовым. То есть рекорды француза будут не только в обороне, но и как элитного двустороннего игрока.
5, 6, кто больше
Ответ unrecyclable
5, 6, кто больше
7
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
вчера, 18:40
Рекомендуем