Кендрик Перкинс: «Вембаньяма возьмет шесть «Мистеров замков» подряд»
Эксперт Кендрик Перкинс ожидает, что центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма продолжит доминировать в защите.
На этой неделе француз стал самым молодым обладателем приза «Мистер замок» НБА. Впервые награда досталась лауреату единогласным решением.
«Если Виктор будет выходить на площадку, то возьмет еще пять наград подряд и шесть суммарно.
Он демонстрирует лучшую защиту, которую я видел собственными глазами за всю свою жизнь. Я вырос, наблюдая за игрой Хакима, я играл с Кевином Гарнеттом. Но я никогда не видел ничего подобного… Он заберет следующие пять наград «Лучший защитник года», без всяких сомнений», – заявил Перкинс.
С момента учреждения награды «Мистер замок» в 1982 году ни один баскетболист не выигрывал ее пять раз подряд. Бен Уоллес забирал почетный приз четыре раза за пять сезонов, а Дуайт Ховард – три раза подряд.
Тот орет 5 подряд, этот 6 подряд …🤣🤣🤣
Вемби без вариантов лучший игрок обороны современного баскетбола. И если он будет проводить больше 65 матчей в регулярке, то он побьёт этот рекорд 100%.
Вемби прибавляет и в атаке и он будет дико плюсовым. То есть рекорды француза будут не только в обороне, но и как элитного двустороннего игрока.