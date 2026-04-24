Микэл Бриджес не набрал очков за 21 минуту и просидел почти всю вторую половину на скамейке

Бриджес провел плохой матч, просидев почти всю вторую половину.

Форвард стартовой пятерки «Нью-Йорка » Микэл Бриджес почти не появлялся на площадке во второй половине игры, в которой «Никс» уступили «Хоукс» со счетом 108:109. Теперь «Нью-Йорк» проигрывает в серии первого раунда (1-2).

Бриджес провел на паркете 21 минуту (наименьшее игровое время за 60 матчей плей-офф), не набрал ни одного очка и закончил с показателем полезности «-26», совершив четыре потери.

Главный тренер «Никс» Майк Браун решил выпустить Майлза Макбрайда вместо Бриджеса в начале третьей четверти, вернув его на площадку только в последней атаке «Атланты», которая закончилась броском Си Джей Макколлума , обеспечившим «Хоукс» преимущество в одно очко за 12,5 секунд до конца и ставшим победным.

«Я не беспокоюсь о нем, – сказал Браун после матча. – Я просто действовал так, как, по моему мнению, требовала игра в тот момент. Микэл – профессионал. Он сыграл сотни баскетбольных матчей, так что с ним все будет в порядке».

Сам форвард назвал себя «очень неаккуратным» с мячом, комментируя свои потери. Он взял ответственность за свою игру и заявил, что хочет быть на площадке в концовках.

«Я должен принять это на свой счет, справиться с этим как подобает и быть готовым к следующему матчу. Это будет отстой. Что есть, то есть. Я должен играть лучше, чтобы помогать своей команде», – сказал Бриджес.

Во второй половине второго матча форвард также не набрал ни одного очка и имел «-11», а «Хоукс» совершили камбэк в четвертой четверти.