Джейден Макдэниэлс о мотивации от высказываний игроков «Наггетс»: «Нас мотивирует сам факт игры против «Наггетс»

Джейден Макдэниэлс заявил, что игра против «Денвера» заводит «Миннесоту».

Форвард «Вулвз» Джейден Макдэниэлс ответил на вопрос о том, мотивирует ли команду заочная перепалка с баскетболистами «Наггетс».

После победы во втором матче серии Макдэниэлс охарактеризовал всю команду «Денвера » как «плохих защитников», что вызвало бурное обсуждение. В третьей игре «волки» победили 113:96 и повели в серии 2-1.

«Трешток с их стороны? Нас сильно мотивирует сам факт игры против «Наггетс». Этого достаточно, честно говоря.

Нам совершенно все равно, что они говорят, нас мотивирует уже слово, которое нанесено на их майках», – заявил Макдэниэлс.