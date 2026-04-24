Джейден Макдэниэлс о мотивации от высказываний игроков «Наггетс»: «Нас мотивирует сам факт игры против «Наггетс»
Джейден Макдэниэлс заявил, что игра против «Денвера» заводит «Миннесоту».
Форвард «Вулвз» Джейден Макдэниэлс ответил на вопрос о том, мотивирует ли команду заочная перепалка с баскетболистами «Наггетс».
После победы во втором матче серии Макдэниэлс охарактеризовал всю команду «Денвера» как «плохих защитников», что вызвало бурное обсуждение. В третьей игре «волки» победили 113:96 и повели в серии 2-1.
«Трешток с их стороны? Нас сильно мотивирует сам факт игры против «Наггетс». Этого достаточно, честно говоря.
Нам совершенно все равно, что они говорят, нас мотивирует уже слово, которое нанесено на их майках», – заявил Макдэниэлс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
Настроены на текущего соперника а не живут фантазиями встреч гобера против вемби или нейтрализацией шга.
За базар ответил
Красавцы!
Просто задушил Мюррея в третьей игре.
