Джеймс Харден обошел Дуэйна Уэйда и занял 12-е место списка лучших бомбардиров плей-офф

Харден поднялся в списке лучших бомбардиров, обойдя Уэйда.

Звездный защитник «Кливленда » Джеймс Харден набрал 18 очков (5 из 13 с игры) в проигранном матче против «Торонто» (104:126).

Это выступление позволило Хардену превзойти Дуэйна Уэйда и подняться на 12-е место списка лучших бомбардиров плей-офф с 3963 очками.

Среди действующих игроков защитника «Кэвс» опережают Стефен Карри (4147), Кевин Дюрэнт (5008) и Леброн Джеймс (8336).