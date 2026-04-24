Джеймс Харден обошел Дуэйна Уэйда и занял 12-е место списка лучших бомбардиров плей-офф

Харден поднялся в списке лучших бомбардиров, обойдя Уэйда.

Звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден набрал 18 очков (5 из 13 с игры) в проигранном матче против «Торонто» (104:126).

Это выступление позволило Хардену превзойти Дуэйна Уэйда и подняться на 12-е место списка лучших бомбардиров плей-офф с 3963 очками.

Среди действующих игроков защитника «Кэвс» опережают Стефен Карри (4147), Кевин Дюрэнт (5008) и Леброн Джеймс (8336).

  1. Леброн Джеймс – 8336 (294 сыгранных матчей)

  2. Майкл Джордан – 5987 (179)

  3. Карим Абдул-Джаббар – 5762 (237)

  4. Кобе Брайант – 5640 (220)

  5. Шакил О’Нил – 5250 (216)

  6. Тим Данкан – 5172 (251)

  7. Кевин Дюрэнт – 5008 (171)

  8. Карл Мэлоун – 4761 (193)

  9. Джерри Уэст – 4457 (153)

  10. Стефен Карри – 4147 (155)

  11. Тони Паркер – 4045 (226)

  12. Джеймс Харден – 3963 (176)

  13. Дуэйн Уэйд – 3954 (177)

  14. Лэрри Берд – 3897 (164)

  15. Джон Хавличек – 3776 (172)

  16. Хаким Оладжувон – 3755 (145)

  17. Мэджик Джонсон – 3701 (190)

  18. Дирк Новицки – 3663 (145)

  19. Скотти Пиппен – 3642 (208)

  20. Элджин Бэйлор – 3623 (134)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
