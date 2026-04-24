Джеймс Харден обошел Дуэйна Уэйда и занял 12-е место списка лучших бомбардиров плей-офф
Звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден набрал 18 очков (5 из 13 с игры) в проигранном матче против «Торонто» (104:126).
Это выступление позволило Хардену превзойти Дуэйна Уэйда и подняться на 12-е место списка лучших бомбардиров плей-офф с 3963 очками.
Среди действующих игроков защитника «Кэвс» опережают Стефен Карри (4147), Кевин Дюрэнт (5008) и Леброн Джеймс (8336).
Леброн Джеймс – 8336 (294 сыгранных матчей)
Майкл Джордан – 5987 (179)
Карим Абдул-Джаббар – 5762 (237)
Кобе Брайант – 5640 (220)
Шакил О’Нил – 5250 (216)
Тим Данкан – 5172 (251)
Кевин Дюрэнт – 5008 (171)
Карл Мэлоун – 4761 (193)
Джерри Уэст – 4457 (153)
Стефен Карри – 4147 (155)
Тони Паркер – 4045 (226)
Джеймс Харден – 3963 (176)
Дуэйн Уэйд – 3954 (177)
Лэрри Берд – 3897 (164)
Джон Хавличек – 3776 (172)
Хаким Оладжувон – 3755 (145)
Мэджик Джонсон – 3701 (190)
Дирк Новицки – 3663 (145)
Скотти Пиппен – 3642 (208)
Элджин Бэйлор – 3623 (134)