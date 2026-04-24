НБА оштрафовала Девина Букера на 35000 долларов за критику судейства и отменила технический фол
Звездный защитник «Финикса» Девин Букер был оштрафован НБА на 35 000 долларов за критику судей после поражения его команды от «Оклахомы» со счетом 120:107 во втором матче серии первого раунда плей-офф.
Лига объяснила свое решение, заявив, что «нет никаких оснований для утверждений о предвзятости или неправомерных действиях со стороны официальных лиц матча».
Букер выразил недовольство судейством во второй игре и выделил арбитра Джеймса Уильямса, назвав его работу «ужасной, целиком и полностью».
НБА также сообщила, что технический фол, полученный Букером в третьей четверти, был «выписан неправомерно» и будет отменен. Защитник заработал замечание, пытаясь спасти улетающий в аут мяч.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
На сколько оштрафовали Карузо, который подошёлтк судьям и сказал- дайте технарь?
Так вот нужна такая фотка где в первом ряду сидит Шей, руки на коленях, улыбка до ушей, а все остальные вокруг это реальные судьи нба. Все довольные.