НБА оштрафовала Девина Букера на 35000 долларов за критику судейства и отменила технический фол

Букер получил штраф.

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер был оштрафован НБА на 35 000 долларов за критику судей после поражения его команды от «Оклахомы» со счетом 120:107 во втором матче серии первого раунда плей-офф.

Лига объяснила свое решение, заявив, что «нет никаких оснований для утверждений о предвзятости или неправомерных действиях со стороны официальных лиц матча».

Букер выразил недовольство судейством во второй игре и выделил арбитра Джеймса Уильямса, назвав его работу «ужасной, целиком и полностью».

НБА также сообщила, что технический фол, полученный Букером в третьей четверти, был «выписан неправомерно» и будет отменен. Защитник заработал замечание, пытаясь спасти улетающий в аут мяч.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Спасибо, что указали на ошибку. С Вас 35к за подачу заявки)
То есть фол отменили, значит признали правоту Букера, значит критика справедлива. Но штраф все равно назначили)
Ну вот такая тупая и нелогичная сильверская нба
А что тут такого? В НБА запрещено публично критиковать судей. У команд есть другие каналы общения, и часто лига идет командам навстречу задним числом отменяя технари. Если судьи ошиблись подай протест или просто поговори с лигой, зачем выходить к прессе и начинать поливать всех. Тем более если бы там была ошибка повлиявшая на исход игры, еще можно было понять. Но там исход игры был ясен.
На сколько оштрафовали судей?
На сколько оштрафовали Карузо, который подошёлтк судьям и сказал- дайте технарь?
Судьи неприкосновенны, ибо они делают грязную работу высокопоставленным лицам, все же понимают, что у них приказ сверху тащить определенные команды, определенных персонажей, а иногда конкретные матчи.
Да брось, ОКС пройдет Санс налегке и без этого всего. Максимум 4-2. А такие вещи позорят лигу
Знаете как команды фоткаются перед сезоном, весь состав и тренера в два три ряда встают, одни сидят, другие стоят.
Так вот нужна такая фотка где в первом ряду сидит Шей, руки на коленях, улыбка до ушей, а все остальные вокруг это реальные судьи нба. Все довольные.
А судей то штрафовать будут?
нет - они молодцы
Неприкасаемые свистят и дают леве фолы и технари, а денег нет у того, кто об том публично говорит. Надо не судей защищать, а игроков отстаивающих справедливость.
