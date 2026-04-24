НБА оштрафовала Девина Букера на 35000 долларов за критику судейства и отменила технический фол

Букер получил штраф.

Звездный защитник «Финикса » Девин Букер был оштрафован НБА на 35 000 долларов за критику судей после поражения его команды от «Оклахомы» со счетом 120:107 во втором матче серии первого раунда плей-офф.

Лига объяснила свое решение, заявив, что «нет никаких оснований для утверждений о предвзятости или неправомерных действиях со стороны официальных лиц матча».

Букер выразил недовольство судейством во второй игре и выделил арбитра Джеймса Уильямса, назвав его работу «ужасной, целиком и полностью».

НБА также сообщила, что технический фол, полученный Букером в третьей четверти, был «выписан неправомерно» и будет отменен. Защитник заработал замечание, пытаясь спасти улетающий в аут мяч.