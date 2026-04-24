У Йокича 7 из 26 с игры и 2 из 10 из-за дуги в 3-м матче с «Миннесотой». 27% с игры – худший показатель серба в плей-офф
Гобер снова сдержал Йокича.
«Миннесота» во втором матче подряд ограничила влияние лидера «Денвера» Николы Йокича и одержала вторую победу в серии – 113:96, 2-1.
В четверг у Йокича 7 из 26 с игры, включая 2 из 10 из-за дуги, и 11 из 11 с линии. Серб набрал 27 очков, 15 подборов и 3 передачи при 4 потерях за 35 минут.
27% с игры – худший показатель серба в плей-офф за всю карьеру.
В предыдущей встрече центровой «волков» Руди Гобер позволил 3-кратному MVP НБА реализовать лишь 1 из 8 с игры в рамках персональной дуэли, что стало антирекордом для звезды «Наггетс» в плей-офф.
По итогам третьего матча показатель «плюс/минус» Йокича составил «-21», у Гобера – «+18».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Ох уж эта аналитика от комментаторов спортса
Всю регулярку Фаны Денвера кричали, что СА и без Вемби отлично играют, а Денвер без Йокича не может. И как второй матч без француза выиграл СА?
Всех можно оскорблять критиковать кроме святого Йокича.
Типа - "Гобер уничтожает липового МВП Колю".
Да будут игры (может, уже и следующая) когда серб размотает француза.
И ничего в этом зазорного. Оба не пальцем деланные и в баскетбол умеют играть прилично.
К примеру, как на бильярде.
Когда встречаются два мастера, то один не выносит другого в ноль, а счета близкие и общий выигрыш, как правило, в одну - две партии.
Мне они симпатичны оба. Просто - наслаждаюсь их дуэлью.
Мало того, что нагрузка на организм огромная, так и все механики похерены: ни броска, ни поста. Всё восстанавливать надо.
И в руках резкости не добавилось ни разу.
Но худший рим-протектор нба мало того что привозит вагон очков, так и еще в атаке раз за разом обделывается
В этом ее улучшили, и поняли что сдваиваться на Йокиче нельзя и Гобер его в состоянии ограничить до цифр при которых его импакт в атаке не будет превышать дырявую оборону или даже отрицательным
Теперь надо быстро вернуть себе бросок.