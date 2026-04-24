  • У Йокича 7 из 26 с игры и 2 из 10 из-за дуги в 3-м матче с «Миннесотой». 27% с игры – худший показатель серба в плей-офф
47

Гобер снова сдержал Йокича.

«Миннесота» во втором матче подряд ограничила влияние лидера «Денвера» Николы Йокича и одержала вторую победу в серии – 113:96, 2-1.

В четверг у Йокича 7 из 26 с игры, включая 2 из 10 из-за дуги, и 11 из 11 с линии. Серб набрал 27 очков, 15 подборов и 3 передачи при 4 потерях за 35 минут.

27% с игры – худший показатель серба в плей-офф за всю карьеру.

В предыдущей встрече центровой «волков» Руди Гобер позволил 3-кратному MVP НБА реализовать лишь 1 из 8 с игры в рамках персональной дуэли, что стало антирекордом для звезды «Наггетс» в плей-офф.

По итогам третьего матча показатель «плюс/минус» Йокича составил «-21», у Гобера – «+18».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
А Гобер все ещё самый переоценненый игрок в истрии, да?
Ответ ты не прав
Комментарий скрыт
Ответ Lokomotiv__1992
Комментарий скрыт
Ты где слово "топ" увидел?
Читаешь такие комментарии и думаешь, что вместо баскетбольной ветки зашёл на футбольную. Йокич оказывается распиаренный и играть не умеет.
Ох уж эта аналитика от комментаторов спортса
Ответ Blackrock
То есть когда секта Йокича бегает и кричит, что ШГА играть в баскетбол не умеет, а только собирает фолы, то это норм, а про Йокича нельзя ничего говорить да? Например в прошлой игре лидер Оклахомы 9 штрафных собрал и его оскорбляли на многих ветках за это, а святой Йокич набрал 11 и это другое.
Всю регулярку Фаны Денвера кричали, что СА и без Вемби отлично играют, а Денвер без Йокича не может. И как второй матч без француза выиграл СА?
Всех можно оскорблять критиковать кроме святого Йокича.
Ответ Микель Артета 65%
Если болельщик адекватный, то нельзя. Нельзя уподобляться идиотам. Отметить плохой матч – это нормально. Орать про распиаренность, помощь лиги и т.п. – это уже перебор. Фамилию тут подставьте любую по вкусу: Йокич, ШГА, Дончич или кого другого.
на таком западе с Гобером, Вембой и Четом похоже Йокичу больше титул не светит. Повезло, что один раз удалось зацепить на праймовом Джамале и переломанных соперниках.
Ответ omega pepega
Это все вилами по воде писано. Очень многое будет зависеть от работы менеджмента, на рынке можно работать. Бостон вот как пример, как из хреновой ситуации за одно лето выйти достойно даже без громких трейдов. Произойти может что угодно
Сейчас маятник качнулся в другую сторону.
Типа - "Гобер уничтожает липового МВП Колю".

Да будут игры (может, уже и следующая) когда серб размотает француза.
И ничего в этом зазорного. Оба не пальцем деланные и в баскетбол умеют играть прилично.
К примеру, как на бильярде.
Когда встречаются два мастера, то один не выносит другого в ноль, а счета близкие и общий выигрыш, как правило, в одну - две партии.

Мне они симпатичны оба. Просто - наслаждаюсь их дуэлью.
Ответ Против грусти
... Все ждали " размотки" в этом матче, но получилось ещё хуже.
Кто-нибудь понял, нахрена он худел? Так сильно и быстро?
Мало того, что нагрузка на организм огромная, так и все механики похерены: ни броска, ни поста. Всё восстанавливать надо.
Ответ Никита1151
И самое обидное, что его похудение вообще никак не улучшает его защитную импотенцию. Только атаку свою поломал
Ответ Джинобля
Так и защиту поломал. Откуда враз возьмётся прыжок, которого никогда не было? (И он, соответственно, не умеет им пользоваться) Так хоть потолкаться мог против больших.
И в руках резкости не добавилось ни разу.
Йокич ещё в прошлой игре начал плыть. Завалил клатч, выдал 1 из 7 с трёх и 8 из 20 с игры.
Ничего-ничего, фанатики сейчас посмотрят статку и скажут, что это просто Мюррей не помогал, а так, конечно, это лучший центр в истории и его атакующий уровень выше Джордана и ЛеБрона. Правда, он к 31 году один раз в жизни победил в ПО команду с 50+ победами, в защите он настолько плох, что на его фоне даже Дончич выглядит как ДПОЙ, в атаке его распиаренная эффективность падает каждый раз в ПО, Гобер хавает его на завтрак, он два раза в жизни выполз за второй раунд, пару раз был свипнут/джентльменски свипнут и лично просрал пару игр в прошлой серии с Оклахомой, включая тотальный провал в седьмой, но Коленька он же такой гений, ему можно, это вам не ЛеБрон/Джордан/Брайант/Дюрант/Харден/Дончич/Яннис/практически любая суперзвезда, которую поносят на чем свет стоит за любую плохую игру. Это Коленька, он гениальный пирожок, просто команда каждый раз не та, вот беда
Ответ Consistency
Угу команда не та, но при этом потрачены абсолютно все пики и первого, и второго раунда ради его прайма
Но худший рим-протектор нба мало того что привозит вагон очков, так и еще в атаке раз за разом обделывается
Ответ Consistency
Он белый, европеец и НАШ(почему наш?). Чему ты удивляешься?
В 2024 гобер не сумел так закрыть йокича, как то он на удивление слишком готов пока к йокичу
Ответ danik 258808
В 2024 году Гобер максимально снизил эффективность связки Йокич-Гордон в краске. По Йокияу персонально тогда работали КАТ с Ридом как более мобильные.
Ответ danik 258808
В 24 году у Миннесоты была другая тактика, Таунс толкается с Йокичем, Гобер всех страхует
В этом ее улучшили, и поняли что сдваиваться на Йокиче нельзя и Гобер его в состоянии ограничить до цифр при которых его импакт в атаке не будет превышать дырявую оборону или даже отрицательным
Коля и Денвер провели неудачные две игры. Колю закрыли и партнёры приуныли.
А Йокич не слишком ли схуднул? Масса на доминирование под щитом влияла больше?
Ответ Nikolay
А Йокич не слишком ли схуднул? Масса на доминирование под щитом влияла больше?
Было время, он доминировал и худой (по сравнению с сегодняшним состоянием даже). Засчет техники и работы ног.
Теперь надо быстро вернуть себе бросок.
Материалы по теме
НБА. Первый раунд плей-офф. Победный бросок и 23 очка Макколлума позволили «Атланте» выйти вперед в серии с «Нью-Йорком», 27 очков и 15 подборов Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте»
24 апреля, 07:20
Аарон Гордон пропустил игру против «Миннесоты» из-за проблем с икроножной мышцей
24 апреля, 04:52
Джейден Макдэниэлс забросил сверху, не заметив Николу Йокича и Спенсера Джонса
24 апреля, 04:36Видео
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета
19 минут назадВидео
Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА
33 минуты назад
Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
36 минут назад
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
46 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
53 минуты назад
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
сегодня, 05:26
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
сегодня, 05:11
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
сегодня, 05:06Видео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
сегодня, 04:59
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
вчера, 18:40
Рекомендуем