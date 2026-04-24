У Йокича 7 из 26 с игры и 2 из 10 из-за дуги в 3-м матче с «Миннесотой». 27% с игры – худший показатель серба в плей-офф

Гобер снова сдержал Йокича.

«Миннесота » во втором матче подряд ограничила влияние лидера «Денвера » Николы Йокича и одержала вторую победу в серии – 113:96, 2-1.

В четверг у Йокича 7 из 26 с игры, включая 2 из 10 из-за дуги, и 11 из 11 с линии. Серб набрал 27 очков, 15 подборов и 3 передачи при 4 потерях за 35 минут.

27% с игры – худший показатель серба в плей-офф за всю карьеру.

В предыдущей встрече центровой «волков» Руди Гобер позволил 3-кратному MVP НБА реализовать лишь 1 из 8 с игры в рамках персональной дуэли, что стало антирекордом для звезды «Наггетс» в плей-офф.

По итогам третьего матча показатель «плюс/минус» Йокича составил «-21», у Гобера – «+18».