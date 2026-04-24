Скотти Барнс (33 очка, 11 передач) и Ар Джей Барретт (33) помогли «Торонто» разгромить «Кливленд»

Барретт и Барнс принесли «Рэпторс» победу над «Кэвальерс».

Форварды «Торонто» Скотти Барнс и Ар Джей Барретт стали главными действующими лицами третьей игры серии против «Кливленда».

Барнс установил новые личные рекорды по очкам (33) и передачам (11) в плей-офф. Он забросил 11 из 17 с игры, 3 из 5 трехочковых и 8 из 10 штрафных, добавив к этому 5 подборов.

На счету Барретта также 33 очка (тоже личный рекорд плей-офф), 5 подборов и 5 передач при 12 из 19 с игры, 6 из 8 трехочковых и 3 из 7 штрафных.

Форварды стали первым дуэтом в истории «Рэпторс», в котором каждый оформил 30+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в игре плей-офф.

«Торонто» разгромил «Кливленд» (126:104) и сократил отставание в серии – 1-2.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Барретт феноменальную четвертую четверть провел..
