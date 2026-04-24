Митч Джонсон: «Вембаньяма выглядит хорошо. Он следует всем протоколам и идет на поправку»

Тренер «Сперс» рассказал о состоянии Вембаньямы после сотрясения.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма поедет с командой в Портленд на третий и четвертый матчи серии первого раунда плей-офф против «Блэйзерс», при этом его участие в играх пока официально не подтверждено.

Главный тренер «Сперс» Митч Джонсон рассказал о состоянии французской звезды, у которой диагностировали сотрясение в результате удара головой о паркет.

«Он выглядит хорошо. Виктор следует всем протоколам, идет на поправку и едет с командой на выезд.

Насколько мне известно, мы пока даже не обсуждали возможное исключение Вембаньямы из состава. Протокол есть протокол. Его выполнение в основном контролирует лига. Мы просто надеемся, что он продолжит выздоравливать. А там уже посмотрим.

Нам остается лишь продолжать следовать протоколу, и, надеюсь, Виктор продолжит выздоравливать. Все довольно просто. Мы надеемся на его возвращение в какой-то момент. Но пусть все идет по протоколу, который специально разработан для таких ситуаций. Нет ничего важнее его здоровья», – заявил Джонсон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рукопожатие крепкое. Здоровья!!!!
У инопланетян быстрее проходит
В 4й игре выйдут с Дэймом и уничтожат ТВ рейтинги)
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма отправится с командой в Портленд, но его участие в матчах пока не подтверждено
23 апреля, 16:57
Вембаньяма надеется отправиться с командой в Портленд, но решение будет принято позже
22 апреля, 19:58
Вембаньяма опасно грохнулся на паркет и дважды ударился головой. Без него «Сан-Антонио» проиграл аутсайдеру
22 апреля, 06:54
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета
19 минут назадВидео
Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА
33 минуты назад
Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
36 минут назад
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
46 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
53 минуты назад
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
сегодня, 05:26
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
сегодня, 05:11
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
сегодня, 05:06Видео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
сегодня, 04:59
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
вчера, 18:40
Рекомендуем