17

Аарон Гордон пропустил игру против «Миннесоты» из-за проблем с икроножной мышцей

Гордон повредил икроножную мышцу и не сыграл против «Вулвс».

Форвард стартовой пятерки «Денвера» Аарон Гордон не принял участия в третьей игре серии против «Миннесоты» из-за напряжения в икроножной мышце.

Изначально статус Гордона был указан как «вероятно», затем утром в день игры он изменился на «под вопросом», а за 2 часа до матча было объявлено, что баскетболист не сыграет.

Главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман заявил, что Гордон впервые сообщил о проблеме с икрой после поражения во втором матче (114:119) на своей площадке. Команда была настроена оптимистично, полагая, что двухдневный перерыв позволит ему восстановиться, однако Адельман сказал, что к утру четверга состояние икры Гордона не улучшилось, как ожидалось. 

Гордон пропустил 46 игр в этом сезоне, в основном из-за повторяющихся растяжений задней поверхности бедра. Другой форвард «Денвера», Пейтон Уотсон, выбывший из-за травмы задней поверхности бедра, тренировался на площадке в Миннеаполисе, и «Наггетс» надеются на его возвращение по ходу серии.

Адельман сказал, что Гордон пройдет лечение, а команда соберется в выходной, чтобы принять решение о его статусе на четвертую игру. 

Без Гордона «Наггетс» проиграли третий матч (96:113), и теперь они уступают в серии – 1-2.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoДенвер
logoАарон Гордон
logoНБА плей-офф
logoМиннесота
травмы
logoНБА
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Без Гордона Денвер не вытянет серию против Миннесоты, это очевидно.
есть очучение, что компетентных медиков в штабе Денвера нет вообще...
такого провального ГОДА по травмам и выводу формы физухи к плей-офф не припомню даже
Ответ Odissey ru
есть очучение, что компетентных медиков в штабе Денвера нет вообще... такого провального ГОДА по травмам и выводу формы физухи к плей-офф не припомню даже
Да у Денвера всегда были проблемы с травмами, был сезон когда вообще один Йокич был здоров в плей-офф
Ответ Neo97
Да у Денвера всегда были проблемы с травмами, был сезон когда вообще один Йокич был здоров в плей-офф
вот меня и удивляет, почему они годами ВООБЩЕ ничего не меняют в провальной работе медицинского штаба
Все мы знаем, чем икроножная мышца в прошлом году закончилась для Тайриза... Гордону здоровья и везения
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гилберт Аренас о словах Макдэниэлса: «Ты только усложнил жизнь Гоберу. Теперь Йокич будет пытаться набрать 40–50 очков»
23 апреля, 19:56
Адельман о критике Макдэниэлса: «Жду его подкаст. У нас шестой защитный рейтинг в плей-офф»
22 апреля, 19:20
Джейден Макдэниэлс о победе во 2-м матче: «Мы атаковали через их плохих защитников – Йокича, Мюррэя. Через всю их команду»
21 апреля, 08:33
Рекомендуем
Главные новости
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
7 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
14 минут назад
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
22 минуты назад
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
37 минут назад
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
42 минуты назадВидео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
49 минут назад
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Джамал Кэйн воткнул сверху через Джейлена Дюрена
сегодня, 04:47Видео
Владе Дивац объяснил, почему не стал драфтовать Дончича: «Мне пришлось бы обменять Де’Аарона Фокса»
сегодня, 04:39
Купер Флэгг опередил Кона Книппела и стал «Лучшим новичком» сезона-2025/26 НБА
сегодня, 04:32Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
вчера, 18:40
Рекомендуем