Аарон Гордон пропустил игру против «Миннесоты» из-за проблем с икроножной мышцей

Форвард стартовой пятерки «Денвера» Аарон Гордон не принял участия в третьей игре серии против «Миннесоты» из-за напряжения в икроножной мышце.

Изначально статус Гордона был указан как «вероятно», затем утром в день игры он изменился на «под вопросом», а за 2 часа до матча было объявлено, что баскетболист не сыграет.

Главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман заявил, что Гордон впервые сообщил о проблеме с икрой после поражения во втором матче (114:119) на своей площадке. Команда была настроена оптимистично, полагая, что двухдневный перерыв позволит ему восстановиться, однако Адельман сказал, что к утру четверга состояние икры Гордона не улучшилось, как ожидалось.

Гордон пропустил 46 игр в этом сезоне, в основном из-за повторяющихся растяжений задней поверхности бедра. Другой форвард «Денвера », Пейтон Уотсон, выбывший из-за травмы задней поверхности бедра, тренировался на площадке в Миннеаполисе, и «Наггетс» надеются на его возвращение по ходу серии.

Адельман сказал, что Гордон пройдет лечение, а команда соберется в выходной, чтобы принять решение о его статусе на четвертую игру.

Без Гордона «Наггетс» проиграли третий матч (96:113), и теперь они уступают в серии – 1-2.