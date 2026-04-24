Кевин Дюрэнт может пропустить третий матч с «Лейкерс» из-за растяжения голеностопа

«Хьюстон» может снова оказаться без лидера в решающем матче сезона.

Звезда «Рокетс» Кевин Дюрэнт имеет статус «под вопросом» перед третьим матчем серии с «Лейкерс » (0-2) из-за растяжения левого голеностопного сустава.

37-летний Дюрэнт пропустил первую игру серии из-за ушиба правого колена.

Форвард вернулся ко второй встрече и стал самым результативным у «Хьюстона », набрав 23 очка (7 из 12 с игры) за 41 минуту, что не спасло команду от поражения. Во второй половине матча во вторник Дюрэнт набрал всего три очка и суммарно совершил 9 потерь.