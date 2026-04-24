Кевин Дюрэнт может пропустить третий матч с «Лейкерс» из-за растяжения голеностопа

«Хьюстон» может снова оказаться без лидера в решающем матче сезона.

Звезда «Рокетс» Кевин Дюрэнт имеет статус «под вопросом» перед третьим матчем серии с «Лейкерс» (0-2) из-за растяжения левого голеностопного сустава.

37-летний Дюрэнт пропустил первую игру серии из-за ушиба правого колена.

Форвард вернулся ко второй встрече и стал самым результативным у «Хьюстона», набрав 23 очка (7 из 12 с игры) за 41 минуту, что не спасло команду от поражения. Во второй половине матча во вторник Дюрэнт набрал всего три очка и суммарно совершил 9 потерь.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Есть время разбрасывать камни и есть время собирать рюкзак
Растянул голеностоп, пока топал ногами, читая комментарии в твиттере после второй игры
Очень рад за ЛАЛ, что хейтеры дружно обо...лись:)) как белые братья вылетели так шансов совсем не давали, а сейчас по ходу у Хьюстона шансов нет уже никаких, Дед не отпустит
41 минуту как конь бегал же .. Кажется пошел искать команду получше , может в Окс пора перейти обратно? Где начал там и закончил , причина есть
41 минуту как конь бегал же .. Кажется пошел искать команду получше , может в Окс пора перейти обратно? Где начал там и закончил , причина есть
Он начинал в Сиэтле и если уж заканчивать то там, когда команда вернётся.
Такими темпами, тут и 4-0 ЛАЛ закроют
Такими темпами, тут и 4-0 ЛАЛ закроют
Но при этом на Лейкерс все равно кэф 3,1 (был 4,1)
В первом матче изначально был 2,9, после сообщений о травме упал до 2,2
На проход Лейкерс кэф был 6
Ну это же безумие, даже метрика еспн давала 35% на проход
Даже интересно какой кэф щас будет на проход Лейкерс, кэф 2,7 на 4 игру (еспн дает 91%)
1,16 на проход дали котировки некоторые бк, лан, маловато, не удивили чем-то типо 1,3-1,4, но мб где то кто-то удивит типо 1,25-1,3

А Дюрант что? Ну в первой половине он отлично отыграл с 20 очками, ну не было ощущения что с травмой играет, даже во второй половине, Лейкерс очень грамотно его сожрали, ловушки менялись, под них было не подстроиться
В регулярке тоже самое было, однотипными ловушками дважды подряд сожрали, при этом на паркете были Ривз, Дончич и Леброн, который в регулярке в эконом режиме защищается, в плей-офф уже сожрал всех в защите (как и Смарт), жаль только выдать 48 минут элитной обороны без временной просадки в атаке в 41 год невозможно, но щас Ривз вернется и полегче будет, причем защита не пострадает - заберет минуты у бестолкового и безмозглого Ларэвия, который умудрился бросок потерять, Ривз в защите хотя бы старается (Ларэвия тоже, и он габаритный, но он тупит и бездумно защищается, а Остин думает) и отлично подставляется

Джей Джей пока что лучший тренер плей-офф, Леброн игрок (ну топ 3 точно, ну и первая защитная), Смарт дпой
Рановато ещё, всё же Хьюстон были чуть не самой слабой командой ПО. Для меня пока что Финч молодец, показательно уничтожает Денвер и фейкового МВП. Хьюстон - полутруп, по мне с ЛАЛ они две самые слабые команды запада на данный момент. Просто так совпало, что попали друг на друга. Если против Оклы хотя бы 1 игру заберут, то уже можно думать. Тем более я давно считаел Шенгюна псевдозвездой, все надежды на КД были, а он 2 игры из 3 пропустил, да и не было Ванвлита с Адамсом. Это скорее матч трупов, как оказалось.
Появится картинка в инете Next Chapter с логотипом Лейкерс?)
Кажется ему пора снова начинать поиски новой команды
Тушите свет, сливайте воду
Пора на драфт выставляться
Если это правда и будет 3:0, то ракетам придется скорее всего уходить в перестройку. Рюкзак скорее всего тоже сольётся в более перспективную команду.
