Джейден Макдэниэлс забросил сверху, не заметив Николу Йокича и Спенсера Джонса

Макдэниэлс стал автором яркого момента.

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс эффектно забросил сверху в концовке игры против «Денвера», пройдя между центровым Николой Йокичем и форвардом Спенсером Джонсом.

По итогам встречи на счету Макдэниэлса 20 очков и 10 подборов при 9 из 13 с игры, 1 из 3 из-за дуги и 1 из 1 штрафных.

«Вулвс» обыграли «Наггетс» (113:96) и вышли вперед в серии – 2-1.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
"Лучший центр в истории", который не остановил бы под кольцом даже вышедшего из трехнедельного запоя Мэтта Боннера
все, кому не лень, говорят про защиту Дончича, а ведь Йокич похуже будет
Да потому что они не защитники)))
Если Йокич и дальше будет играть роль столба в защите, причём плюшевого, то Денвер вылетит в первом раунде. Не можешь чисто отзащищаться - сфоли хотя бы, чувствительно, чтобы штрафные били и в след раз подумали стоит ли лезть под кольцо.
