Джейден Макдэниэлс забросил сверху, не заметив Николу Йокича и Спенсера Джонса

Макдэниэлс стал автором яркого момента.

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс эффектно забросил сверху в концовке игры против «Денвера », пройдя между центровым Николой Йокичем и форвардом Спенсером Джонсом .

По итогам встречи на счету Макдэниэлса 20 очков и 10 подборов при 9 из 13 с игры, 1 из 3 из-за дуги и 1 из 1 штрафных.

«Вулвс» обыграли «Наггетс» (113:96) и вышли вперед в серии – 2-1.