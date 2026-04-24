Си Джей Макколлум исполнил победный бросок в 3-м матче с «Никс», «Хоукс» повели в серии

«Атланта» Макколлума преподнесла еще одну сенсацию.

Защитник «Хоукс» Си Джей Макколлум забросил с отклонением за 12,5 секунды до сирены, принеся команде вторую победу в серии с «Никс» (109:108, 2-1) в серии первого раунда плей-офф.

В предыдущей встрече в «Мэдисон Сквер Гарден» Макколлум записал в свой актив 32 очка, а также стал автором трех попаданий в клатче. В четверг защитник набрал 23 очка.

В ответной атаке «Нью-Йорку » после тайм-аута не удалось создать возможность для броска, владение завершилось потерей.