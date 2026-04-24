Си Джей Макколлум исполнил победный бросок в 3-м матче с «Никс», «Хоукс» повели в серии
«Атланта» Макколлума преподнесла еще одну сенсацию.
Защитник «Хоукс» Си Джей Макколлум забросил с отклонением за 12,5 секунды до сирены, принеся команде вторую победу в серии с «Никс» (109:108, 2-1) в серии первого раунда плей-офф.
В предыдущей встрече в «Мэдисон Сквер Гарден» Макколлум записал в свой актив 32 очка, а также стал автором трех попаданий в клатче. В четверг защитник набрал 23 очка.
В ответной атаке «Нью-Йорку» после тайм-аута не удалось создать возможность для броска, владение завершилось потерей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На классе, полностью отдувается за распиаренного Александра-Уокера. 27 очков в среднем, 50.8% с игры, лучший игрок Атланты в первом раунде. Надеюсь Си Джей урвет последний хороший контракт, бонус за мучения в болотах Луизианы
Попал в концовке - молодец, но это не отменяет заслуг Александра-Уокера, который в этом сезоне дико прибавил. В этот розыгрыш ПО еще надо было залезть и Никс надо еще пройти, 2-1 ничего не гарантирует.
Плей-офф пока все доказывает, что он не способен быть игроком старта. 31% с игры, 13 очков в среднем. По всем командам бегал, никто не решился из него лепить стартера. Я не удивлюсь, что Хоукс на драфте возьмут PG вместо него, 28 стукнет осенью
Что-бы круг замкнулся, НЙН после Тибодо и Брауна нужно пригласить Дока Риверса
красавчик Си Джей
Надеюсь будет попадать такие броски и в следующих играх
Валидольные две победы конечно, но главное что победы.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем