Остин Ривз получил статус «под вопросом» перед 3-м матчем серии с «Рокетс»

Важный игрок «Лейкерс» близок к возвращению после травмы.

Легкий форвард «Лейкерс » Остин Ривз числится в списке травмированных с пометкой «под вопросом» перед третьим матчем серии с «Рокетс» (2-0).

Ривз выбыл из строя из-за растяжения косой мышцы 2-й степени 2 апреля. Он начал программу возвращения к игре на этой неделе, начав с индивидуальных тренировок на площадке во вторник.

Травмировавшийся в той же игре Лука Дончич не сможет помочь «озерникам» в третьем матче серии.