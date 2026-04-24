Остин Ривз получил статус «под вопросом» перед 3-м матчем серии с «Рокетс»

Важный игрок «Лейкерс» близок к возвращению после травмы.

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз числится в списке травмированных с пометкой «под вопросом» перед третьим матчем серии с «Рокетс» (2-0).

Ривз выбыл из строя из-за растяжения косой мышцы 2-й степени 2 апреля. Он начал программу возвращения к игре на этой неделе, начав с индивидуальных тренировок на площадке во вторник.

Травмировавшийся в той же игре Лука Дончич не сможет помочь «озерникам» в третьем матче серии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Мне кажется, что будут смотреть по 3-му матчу - если влетят, то на 4-й точно Ривза уже выпустят, а если вдруг победят - то постараются без Остина серию закрыть.
Ответ armageddon123456
Думаю даже если третью игру закроют, на четвертой все равно Ривзу дадут какие то минуты немного вернуть тонус и почувствовать мяч
Ответ arspurs9
Ривза надо со скамьи задействовать. В старте должен быть Смарт, железно. Он дает необходимые защиту и хасл. А Ривзу, тем более после травмы, со скамьи - самое оно помогать, поддерживать. Старт пока и без него разберется
Спешить не надо. Там Рюкзак может и не выйти, берем 3ю и спокойно закончим 1 раунд. Надеюсь)
Ответ гермес 1989
Пока процент трëх высокий в районе 47. Он упадет условно до 33 и уже не факт что заберут игру
Ответ гермес 1989
Вы – игрок или член Лейкерс?
Дюрант получил статус "возможен свип"
Нужно как можно дольше потянуть и нормально восстановиться Остину, небольшой задел себе уже сделали
А хотелось бы "под ответом".
Ответ Joker2104
В статусе «под ответом» может быть только Тайрон Лю
Ответ Marry Haguire
Нот бэд))
Не нужно Ривза в плей офф, все же идет так хорошо, зачем портить(
Как бы не испортил Ривз игру, в ПО теряется, в защите затаптывают
смысла рисковать пока нет, так что если только со скамейки выйдет.
