НБА. Первый раунд плей-офф. Победный бросок и 23 очка Макколлума позволили «Атланте» выйти вперед в серии с «Нью-Йорком», 27 очков и 15 подборов Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте»

24 апреля прошли три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Миннесота » разобралась с «Денвером », несмотря на 27 очков и 15 подборов Николы Йокича (7 из 26 с игры, 2 из 10 трехочковых, 11 из 11 штрафных).

«Атланта » обыграла «Нью-Йорк » благодаря победному броску Си Джей Макколлума за 12,5 секунды до конца. В активе защитника «Хоукс» 23 очка (8 из 19 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 5 из 7 с линии).

«Торонто» разгромил «Кливленд», на счету звезды «Рэпторс» Скотти Барнса 33 очка и 11 передач (11 из 17 с игры, 3 из 5 трехочковых, 8 из 10 штрафных).

«Атланта» ведет в серии – 2-1.

«Кливленд » ведет в серии – 2-1.

«Миннесота» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.