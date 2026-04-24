  • НБА. Первый раунд плей-офф. Победный бросок и 23 очка Макколлума позволили «Атланте» выйти вперед в серии с «Нью-Йорком», 27 очков и 15 подборов Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте»
24 апреля прошли три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Миннесота» разобралась с «Денвером», несмотря на 27 очков и 15 подборов Николы Йокича (7 из 26 с игры, 2 из 10 трехочковых, 11 из 11 штрафных).

 «Атланта» обыграла «Нью-Йорк» благодаря победному броску Си Джей Макколлума за 12,5 секунды до конца. В активе защитника «Хоукс» 23 очка (8 из 19 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 5 из 7 с линии).

«Торонто» разгромил «Кливленд», на счету звезды «Рэпторс» Скотти Барнса 33 очка и 11 передач (11 из 17 с игры, 3 из 5 трехочковых, 8 из 10 штрафных).

«Атланта» ведет в серии – 2-1.

«Кливленд» ведет в серии – 2-1.

«Миннесота» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Гобер затыкает скептиков. 39 очков Денвера за половину матча в плейофф - второй худший результат в эпоху Йокича (хуже было тоже против Миннесоты, 35 очков два года назад). Гобер плюс-минус +22 лучший результат в матче, Йокич -22 худший результат в матче.
Ответ Air Rodman
Гобер никого не затыкает. Руди играет в баскетбол, играет так как умеет.
Ответ Air Rodman
да никого он не затыкает, просто играет в баскетбол как может.

то, что он был абузой в плей-офф бОльшую часть своей карьеры - неоспоримый факт. возили мордой об газон и никогда даже и близко не подбирался поэтому к чемпионству
Шикарная концовка в Атланте. Макколлум в очередной раз показал, что человек, который умеет элитно класть тяжелейшие средние будет всегда нужен команде претендующей на что-то серьёзное. Крутейший баскетболист.
Ответ Неназванный эксперт
Да. Зря сидел в тени Лилларда, ведь как минимум не хуже.
Провёл глубокий анализ и полагаю, что, по крайней мере, в двух сериях счёт будет 2:1!
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Уже получается что даже в 3-ёх
какой же Тибс физрук. не может вывести в финал великих Брансона с Таунсом. надо Брауна брать, он в Менто контендер построил
Ответ Rain
Комментарий скрыт
Ответ Rain
Кондитер.
Как болельщик ПТБ помню первый матч СиДжея, как выходил вместо Метьюза со скамейки, как вырвался в старт. Боже с какими же бомжами они с Деймом играли все это время.

He’s still trying, Jennifer
Ответ Леша Макаров
Тоже после броска вспомнил ту историю с Дженнифер. Наверно это будет самая запоминающаяся история о СиДжее. Приятно, что он снова может показать себя в плей-офф, а то в один момент совсем затерялся в этом богом забытом Орлеане.
третий год подряд наблюдаю одно и тоже. Какую то лютую недооценку Миннесоты. То все гвоорили что от Финикса с Дюрантом отлетят, то от Лейкес с Дончичем, то теперь от Денвера с Йокияем
Ответ Insamo217
раньше у них скамейка была слабая, сейчас укрепились
Ответ Insamo217
Жаль, Карри сломался в прошлом году. Хотелось бы посмотреть на полноценную серию.
Йокич настолько дырка в защите, что Гобер периодически начинает думать, что он Карим Абдул-Джаббар
Ответ Consistency
да, поэтому Гобер набрал аж целых 5 очков
Ответ Rain
Я не про то, сколько очков он набрал, а про то, что он против Николы пытается какие-то спин-мувы делать и вот это вот все. Гобер))) а за Николу не переживай, через него вся Миннесота третью игру подряд как к себе домой проходит, там и без Гобера напихали)
Люди, которые смотрят баскетбол по статке и хайлайтам, потом будут рассказывать, что Йокич сделал очередные 27+15, тащил команду как мог, но помощи нет бггггг
Ответ Consistency
Комментарий скрыт
Ответ Consistency
Кристиан Браун 2 очка, Кем Джонсон 6 очков, Джамал 16 очков, Гордон вообще не играл
7/26 с игры, 2 из 10 с дальней, 3 передачи на 4 потери и худший +/- в команде (-21) Николы Йокича не спасли Денвер от поражения Миннесоте
Заголовок прекрасный. Можно подумать, что бедный Йокич тащил всю команду, но партнеры не подъехали. А на самом деле это была она из худших игр Николы во всех розыгрышах плей-офф.
Ответ LittleBigDen
Да серб самый результативный по очкам и подборам! Поклонники его парируют вам.
