«Не буду торопиться и позволять эмоциям влиять на решение». Эл Хорфорд не определился с планами на следующий сезон

Эл Хорфорд прокомментировал свое ближайшее будущее.

Центровому Элу Хорфорду исполнится 40 лет в начале июня. Бигмен провел 19 сезонов в НБА и стал чемпионом в «Бостоне» уже на позднем этапе карьеры.

После неудачного года в «Голден Стэйт» «большой» прокомментировал свои планы, у игрока опция на следующий сезон в клубе.

«Не буду торопиться с чем-либо, позволять эмоциям и моменту определять решения. Делаю это последние несколько лет, беру паузу, чтобы окинуть все взглядом и получить ясную картину. Понять состояние команды, ее перспективы. Сложить это со своими ощущениями.

Мне нравится играть, быть в таком положении. Все это повлияет на мой выбор», – заключил Хорфорд.

Бигмен отыграл 45 матчей в «регулярке», набирая 8,3 очка, 4,9 подбора, 2,6 передачи и 1,1 блок-шота за 21,5 минуты в среднем.