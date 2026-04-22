  • «Не буду торопиться и позволять эмоциям влиять на решение». Эл Хорфорд не определился с планами на следующий сезон
Эл Хорфорд прокомментировал свое ближайшее будущее.

Центровому Элу Хорфорду исполнится 40 лет в начале июня. Бигмен провел 19 сезонов в НБА и стал чемпионом в «Бостоне» уже на позднем этапе карьеры.

После неудачного года в «Голден Стэйт» «большой» прокомментировал свои планы, у игрока опция на следующий сезон в клубе.

«Не буду торопиться с чем-либо, позволять эмоциям и моменту определять решения. Делаю это последние несколько лет, беру паузу, чтобы окинуть все взглядом и получить ясную картину. Понять состояние команды, ее перспективы. Сложить это со своими ощущениями.

Мне нравится играть, быть в таком положении. Все это повлияет на мой выбор», – заключил Хорфорд.

Бигмен отыграл 45 матчей в «регулярке», набирая 8,3 очка, 4,9 подбора, 2,6 передачи и 1,1 блок-шота за 21,5 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Голден Стэйт»
На минималку в Бостон.
Трижды в одну реку заходят.
Давай последний танец в зеленой форме…
Ответ Аура Джейсона Тейтума
Трижды в одну реку заходят. Давай последний танец в зеленой форме…
Он там никому не нужен кроме как на минималку а минималку он не хочет
