  • «Когда Лука примет участие в игре – будет решать тренер». Александр Церковный опроверг информацию о расставании с Шаманичем
6

Лука Шаманич остается в составе «Зенита».

Прошел дедлайн на подписание игроков на плей-офф Единой лиги ВТБ.

Гендиректор «Зенита» Александр Церковный опроверг информацию о расставании с «большим» Лукой Шаманичем.

«У клуба с Шаманичем действующий контракт, он в заявке команды. Лука обеспечен всеми необходимыми условиями, чтобы быть готовым в любой момент принять участие в игре. Когда это произойдет – будет решать тренер», – заявил Церковный.

Ранее сообщалось о конфликте главного тренера Деяна Радонича с игроком.

Шаманич набирает 12,7 очка, 5 подборов и 1,2 передачи за 21,1 минуты в среднем в своем первом сезоне в Лиге ВТБ.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Матч ТВ»
Я уже про Дончича подумал
Ответ иван денверов
Я уже про Дончича подумал
Какая связь между Церковным и Дончичем ?
Ответ ROGER WATERS
Какая связь между Церковным и Дончичем ?
Никакой, просто в баскете в первую очередь имя Лука ассоциируется с Дончичем, или у тебя не так?
Кажется, здравый смысл начинает брать верх. Клуб и тренер не стали стрелять себе в ногу.
Мутко Против - козлы.
