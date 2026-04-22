«Когда Лука примет участие в игре – будет решать тренер». Александр Церковный опроверг информацию о расставании с Шаманичем
Лука Шаманич остается в составе «Зенита».
Прошел дедлайн на подписание игроков на плей-офф Единой лиги ВТБ.
Гендиректор «Зенита» Александр Церковный опроверг информацию о расставании с «большим» Лукой Шаманичем.
«У клуба с Шаманичем действующий контракт, он в заявке команды. Лука обеспечен всеми необходимыми условиями, чтобы быть готовым в любой момент принять участие в игре. Когда это произойдет – будет решать тренер», – заявил Церковный.
Ранее сообщалось о конфликте главного тренера Деяна Радонича с игроком.
Шаманич набирает 12,7 очка, 5 подборов и 1,2 передачи за 21,1 минуты в среднем в своем первом сезоне в Лиге ВТБ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Матч ТВ»
Я уже про Дончича подумал
Какая связь между Церковным и Дончичем ?
Никакой, просто в баскете в первую очередь имя Лука ассоциируется с Дончичем, или у тебя не так?
Кажется, здравый смысл начинает брать верх. Клуб и тренер не стали стрелять себе в ногу.
Мутко Против - козлы.
