«Когда Лука примет участие в игре – будет решать тренер». Александр Церковный опроверг информацию о расставании с Шаманичем

Лука Шаманич остается в составе «Зенита».

Прошел дедлайн на подписание игроков на плей-офф Единой лиги ВТБ.

Гендиректор «Зенита » Александр Церковный опроверг информацию о расставании с «большим» Лукой Шаманичем .

«У клуба с Шаманичем действующий контракт, он в заявке команды. Лука обеспечен всеми необходимыми условиями, чтобы быть готовым в любой момент принять участие в игре. Когда это произойдет – будет решать тренер», – заявил Церковный.

Ранее сообщалось о конфликте главного тренера Деяна Радонича с игроком.

Шаманич набирает 12,7 очка, 5 подборов и 1,2 передачи за 21,1 минуты в среднем в своем первом сезоне в Лиге ВТБ.