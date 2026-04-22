Эргин Атаман о серии против «Валенсии» в Евролиге: «Их тренер был лучше в этом сезоне»

Эргин Атаман прокомментировал противостояние с «Валенсией».

«Панатинаикос » обыграл «Монако» в плей-ин и вышел на «Валенсию» в плей-офф. Сезонная серия между клубами закончилась в пользу испанцев – 2-0.

«Не выбирал встречу с «Валенсией», это судьба. У них отличные команда и тренер. Поздравляю его со званием «Тренера года», он заслужил на 100%. У них выдающиеся баскетболисты, вроде Монтеро, но и у нас превосходная команда. Это будет столкновение двух разных систем.

Не могу сказать, что «Валенсия » будет фаворитом на выход в «Финал четырех» из-за двух побед над нами. У нас отличный состав. Единственное, их тренер был лучше в этом сезоне. Мой уровень не был достаточен пока что, увидим, как все пойдет дальше», – признался главный тренер греческого клуба Эргин Атаман .