Эргин Атаман о серии против «Валенсии» в Евролиге: «Их тренер был лучше в этом сезоне»
Эргин Атаман прокомментировал противостояние с «Валенсией».
«Панатинаикос» обыграл «Монако» в плей-ин и вышел на «Валенсию» в плей-офф. Сезонная серия между клубами закончилась в пользу испанцев – 2-0.
«Не выбирал встречу с «Валенсией», это судьба. У них отличные команда и тренер. Поздравляю его со званием «Тренера года», он заслужил на 100%. У них выдающиеся баскетболисты, вроде Монтеро, но и у нас превосходная команда. Это будет столкновение двух разных систем.
Не могу сказать, что «Валенсия» будет фаворитом на выход в «Финал четырех» из-за двух побед над нами. У нас отличный состав. Единственное, их тренер был лучше в этом сезоне. Мой уровень не был достаточен пока что, увидим, как все пойдет дальше», – признался главный тренер греческого клуба Эргин Атаман.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
ох, не ждал от Атамана признания кого-то лучше себя)
Думаете, что он это искренне отметил?)
во время плей-офф поймем)
