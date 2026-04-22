  • Прошла жеребьевка женского чемпионата мира-2026 в Берлине, США в группе с Китаем, Австралия с Бельгией
ФИБА провела жеребьевку женского ЧМ-2026.

Определились группы на женском чемпионате мира-2026. Турнир пройдет с 4 по 13 сентября в Берлине.

Группа А: Япония, Испания, Германия, Мали

Группа B: Венгрия, Корея, Нигерия, Франция

Группа C: Бельгия, Австралия, Пуэрто-Рико, Турция

Группа D: США, Чехия, Италия, Китай

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
