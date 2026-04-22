Мужской чемпионат мира-2031 по баскетболу пройдет во Франции, женский чемпионат-2030 – в Японии
ФИБА назвала хозяев будущих чемпионатов мира.
ФИБА определилась с местами проведения чемпионатов в 2030 и 2031 годах.
Женский турнир в 2030 пройдет в Японии в Токио.
Мужской чемпионат состоится в 2031 году во Франции, его примут Париж, Лилль и Лион.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ФИБА
