Мужской чемпионат мира-2031 по баскетболу пройдет во Франции, женский чемпионат-2030 – в Японии

ФИБА определилась с местами проведения чемпионатов в 2030 и 2031 годах.

Женский турнир в 2030 пройдет в Японии в Токио.

Мужской чемпионат состоится в 2031 году во Франции, его примут Париж, Лилль и Лион.