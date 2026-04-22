В Берлине прошла церемония в честь новых членов Зала славы ФИБА, среди них Дирк Новицки, Хидо Тюркоглу и Сью Берд
В этом году почестей удостоились:
Сью Берд (США)
Селин Дюмерк (Франция)
Кларисс Мачангуана (Мозамбик)
Дирк Новицки (Германия)
Исмениа Паушар (Чили)
Хидо Тюркоглу (Турция)
Ван Чжичжи (Китай)
Людвик Миетта-Миколаевич (Польша)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
2 комментария
Сью будет везде
вопрос к знатокам. А кто эти люди из Польши Чили и Мозамбика? Чем прославились?
