Фото
0

Жан Монтеро получил награду «Восходящая звезда» Евролиги-2025/26

Жан Монтеро стал лучшим молодым игроком Евролиги.

Евролига назвала победителя в номинации «Восходящая звезда» сезона-2025/26. Им стал 22-летний разыгрывающий Жан Монтеро из «Валенсии». Монтеро опередил в голосовании Салиу НьянгаВиртус») и Серхио Де Ларреа (также «Валенсия»).

Монтеро был признан «Восходящей звездой» Еврокубка в прошлом году и повторил этот успех в дебютном сезоне Евролиги.

Защитник набирал 13,7 очка и 4,6 передачи в среднем, занимая 13-е место среди распасовщиков в лиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoВаленсия
logoЕвролига
Серхио Де Ларреа
logoВиртус
Жан Монтеро
Салиу Ньянг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
14 клубов выразили желание присоединиться к Евролиге на постоянной основе в случае изменения структуры лицензирования
15 апреля, 09:18
Жан Монтеро получил предложения от университетов США на сумму более 4 млн долларов
12 апреля, 21:17
Евролига. 37 очков Дорси помогли «Олимпиакосу» победить «Реал», «Хапоэль» выиграл у «Фенербахче», «Барселона» уступила «Панатинаикосу» и другие результаты
7 апреля, 21:25
Рекомендуем
Главные новости
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
54 минуты назад
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
Име Удока после поражения от «Лейкерс»: «Ужасные ошибки. Не знаю, назвать ли это молодостью или мандражом»
сегодня, 05:35
Маркус Смарт повторил достижение Мэджика Джонсона, набрав 21 очко, 10 передач и 5 перехватов
сегодня, 05:18Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
4 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
17 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
26 минут назад
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
36 минут назад
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
44 минуты назад
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Паоло Гальбьяти: «Трент Форрест еще ничего не подписывал и понимает, как важно правильно завершить сезон»
вчера, 19:17
Чемпионат Турции. «Маниса» уступила «Фенербахче»
вчера, 18:50
Рекомендуем