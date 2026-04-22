Жан Монтеро получил награду «Восходящая звезда» Евролиги-2025/26

Жан Монтеро стал лучшим молодым игроком Евролиги.

Евролига назвала победителя в номинации «Восходящая звезда» сезона-2025/26. Им стал 22-летний разыгрывающий Жан Монтеро из «Валенсии». Монтеро опередил в голосовании Салиу Ньянга («Виртус ») и Серхио Де Ларреа (также «Валенсия »).

Монтеро был признан «Восходящей звездой» Еврокубка в прошлом году и повторил этот успех в дебютном сезоне Евролиги.

Защитник набирал 13,7 очка и 4,6 передачи в среднем, занимая 13-е место среди распасовщиков в лиге.