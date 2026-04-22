28-летний Джейсон Тейтум обошел Реджи Миллера и Клайда Дрекслера по очкам в плей-офф
Джейсон Тейтум поднялся в рейтинге по очкам в плей-офф.
Джейсон Тейтум набрал 19 очков в матче с «Филадельфией», «Бостон» уступил и позволил сопернику сравнять счет в серии.
Тейтум вышел на 32-е место в истории НБА по очкам в плей-офф за 123 матча. Позади остались Клайд Дрекслер (145 матчей, 2963 очка) и Реджи Миллер (144 матча, 2972).
Тейтум отстает на 1 очко от недавно завершившего карьеру Криса Пола (149, 2981).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
2. Michael Jordan* 5987
3. Kareem Abdul-Jabbar* 5762
4. Kobe Bryant* 5640
5. Shaquille O’Neal* 5250
6. Tim Duncan* 5172
7. Kevin Durant 5008
8. Karl Malone* 4761
9. Jerry West* 4457
10. Stephen Curry 4147
11. Tony Parker* 4045
12. Dwyane Wade* 3954
13. James Harden 3945
14. Larry Bird* 3897
15. John Havlicek* 3776
16. Hakeem Olajuwon* 3755
17. Magic Johnson* 3701
18. Dirk Nowitzki* 3663
19. Scottie Pippen* 3642
20. Elgin Baylor* 3623
21. Wilt Chamberlain* 3607
22. Kevin McHale* 3182
23. Paul Pierce* 3180
24. Kawhi Leonard 3133
25. Dennis Johnson* 3116
26. Julius Erving* 3088
27. Manu Ginóbili* 3054
28. Russell Westbrook 3035
29. Klay Thompson 3032
30. James Worthy* 3022
31. Chris Paul 2981
32. Jayson Tatum 2980
Леброн, как обычно, в космосе по очкам