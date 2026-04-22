9

28-летний Джейсон Тейтум обошел Реджи Миллера и Клайда Дрекслера по очкам в плей-офф

Джейсон Тейтум поднялся в рейтинге по очкам в плей-офф.

Джейсон Тейтум набрал 19 очков в матче с «Филадельфией», «Бостон» уступил и позволил сопернику сравнять счет в серии.

Тейтум вышел на 32-е место в истории НБА по очкам в плей-офф за 123 матча. Позади остались Клайд Дрекслер (145 матчей, 2963 очка) и Реджи Миллер (144 матча, 2972).

Тейтум отстает на 1 очко от недавно завершившего карьеру Криса Пола (149, 2981).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoРеджи Миллер
Клайд Дрекслер
logoФиладельфия
logoДжейсон Тейтум
logoБостон
logoНБА плей-офф
logoКрис Пол
logoНБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
1. LeBron James 8336
2. Michael Jordan* 5987
3. Kareem Abdul-Jabbar* 5762
4. Kobe Bryant* 5640
5. Shaquille O’Neal* 5250
6. Tim Duncan* 5172
7. Kevin Durant 5008
8. Karl Malone* 4761
9. Jerry West* 4457
10. Stephen Curry 4147
11. Tony Parker* 4045
12. Dwyane Wade* 3954
13. James Harden 3945
14. Larry Bird* 3897
15. John Havlicek* 3776
16. Hakeem Olajuwon* 3755
17. Magic Johnson* 3701
18. Dirk Nowitzki* 3663
19. Scottie Pippen* 3642
20. Elgin Baylor* 3623
21. Wilt Chamberlain* 3607
22. Kevin McHale* 3182
23. Paul Pierce* 3180
24. Kawhi Leonard 3133
25. Dennis Johnson* 3116
26. Julius Erving* 3088
27. Manu Ginóbili* 3054
28. Russell Westbrook 3035
29. Klay Thompson 3032
30. James Worthy* 3022
31. Chris Paul 2981
32. Jayson Tatum 2980
Ответ Daff Rogers
В этом ПО может ещё мест на 10 подняться. В топ-20 уже только в будущем.

Леброн, как обычно, в космосе по очкам
Ответ Daff Rogers
Харден 17 сезонов в плей-офф заходит и набрал чуть менее 4к очков. Не то, чтобы неожиданно, но легкий шок есть от этого факта.
Жинобили красавчик
после этого плэй офф будет около топ-20
Так сколько он очков всего набрал-то? Молодцы, вынуждаете зрителей самих считать. Знание - сила!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
46 минут назад
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
Име Удока после поражения от «Лейкерс»: «Ужасные ошибки. Не знаю, назвать ли это молодостью или мандражом»
сегодня, 05:35
Маркус Смарт повторил достижение Мэджика Джонсона, набрав 21 очко, 10 передач и 5 перехватов
сегодня, 05:18Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
9 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
18 минут назад
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
28 минут назад
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
36 минут назад
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Паоло Гальбьяти: «Трент Форрест еще ничего не подписывал и понимает, как важно правильно завершить сезон»
вчера, 19:17
Чемпионат Турции. «Маниса» уступила «Фенербахче»
вчера, 18:50
Даме Сарр не стал выходить на драфт-2026 НБА и продолжит выступление за Дьюк
вчера, 18:27
Рекомендуем