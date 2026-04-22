Люк Кеннард: «Мы поняли, что это все, что у нас есть, и стали помогать друг другу выйти на новый уровень»
Люк Кеннард прокомментировал вторую победу «Лейкерс» в плей-офф.
«Лейкерс» взяли оба первых домашних матча в серии с «Хьюстоном». Защитник Люк Кеннард, приобретенный по ходу сезона, набрал 50 очков за эти игры, реализовав 8 из 11 трехочковых.
«Мы проиграли пару матчей, а потом щелкнули переключателем. Сказали друг другу, что это все, что у нас сейчас есть. Надо верить в себя. Помогать друг другу выйти на новый уровень и выкладываться на площадке», – описал неожиданный успех команды, лишившейся основной задней линии, баскетболист.
Кто станет чемпионом НБА?
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйва Макменамина
Материалы по теме
Рекомендуем
А Хьюстон.... ВНЕЗАПНО оказалось, что под давлением там вообще некому мяч потаскать.
"Безумный дед и его финальный поход. И еще почему никто не пишет, что самая расхлябанная и "веселенькая" команада НБА вдруг превратилась в ПО в самую собранную? Поражает серьезное отношение к делу игроков Лейкерс. Как будто все понимают шансы команды, и просто выжимают из себя 200% из тех плюсов что имеются. Игроки Рокетс на их фоне выглядят как юниоры"