Люк Кеннард: «Мы поняли, что это все, что у нас есть, и стали помогать друг другу выйти на новый уровень»

Люк Кеннард прокомментировал вторую победу «Лейкерс» в плей-офф.

«Лейкерс » взяли оба первых домашних матча в серии с «Хьюстоном ». Защитник Люк Кеннард , приобретенный по ходу сезона, набрал 50 очков за эти игры, реализовав 8 из 11 трехочковых.

«Мы проиграли пару матчей, а потом щелкнули переключателем. Сказали друг другу, что это все, что у нас сейчас есть. Надо верить в себя. Помогать друг другу выйти на новый уровень и выкладываться на площадке», – описал неожиданный успех команды, лишившейся основной задней линии , баскетболист.