  • Люк Кеннард: «Мы поняли, что это все, что у нас есть, и стали помогать друг другу выйти на новый уровень»
5

Люк Кеннард прокомментировал вторую победу «Лейкерс» в плей-офф.

«Лейкерс» взяли оба первых домашних матча в серии с «Хьюстоном». Защитник Люк Кеннард, приобретенный по ходу сезона, набрал 50 очков за эти игры, реализовав 8 из 11 трехочковых.

«Мы проиграли пару матчей, а потом щелкнули переключателем. Сказали друг другу, что это все, что у нас сейчас есть. Надо верить в себя. Помогать друг другу выйти на новый уровень и выкладываться на площадке», – описал неожиданный успех команды, лишившейся основной задней линии, баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйва Макменамина
Леброн ждал 41 год такого хорошего супового набора.
давай джидай, да прибудет с тобой космическая сила
Смарт и Кеннард очень хороши. Как влитые зашли. Ну и Леброн, конечно.
А Хьюстон.... ВНЕЗАПНО оказалось, что под давлением там вообще некому мяч потаскать.
Ух, как прочитал, так решил скопипастить свой коммент из под трансляции взялмяч.
"Безумный дед и его финальный поход. И еще почему никто не пишет, что самая расхлябанная и "веселенькая" команада НБА вдруг превратилась в ПО в самую собранную? Поражает серьезное отношение к делу игроков Лейкерс. Как будто все понимают шансы команды, и просто выжимают из себя 200% из тех плюсов что имеются. Игроки Рокетс на их фоне выглядят как юниоры"
Кеннард показывает лучшую игру в карьере
Материалы по теме
Джей Джей Редик: «Все только началось, Дюрэнт может забрать контроль над серией»
22 апреля, 08:18
Леброн Джеймс об «удовлетворении» после неудачной игры Дюрэнта: «Нет ничего такого. Если он прочтет такое от меня, сразу разозлится»
22 апреля, 07:58
Маркус Смарт набрал 25 очков (5 из 7 из-за дуги) и повторил личный рекорд плей-офф по перехватам (5) в победном матче с «Рокетс»
22 апреля, 06:34Видео
Рекомендуем
Главные новости
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
20 минут назадВидео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
31 минуту назад
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
Име Удока после поражения от «Лейкерс»: «Ужасные ошибки. Не знаю, назвать ли это молодостью или мандражом»
сегодня, 05:35
Маркус Смарт повторил достижение Мэджика Джонсона, набрав 21 очко, 10 передач и 5 перехватов
сегодня, 05:18Видео
Джейлен Браун ударил Пола Джорджа в пах
сегодня, 05:00Видео
Никил Александер-Уокер стал «Самым прогрессирующим игроком» сезона-2025/26 НБА
сегодня, 04:48Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
51 минуту назад
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Паоло Гальбьяти: «Трент Форрест еще ничего не подписывал и понимает, как важно правильно завершить сезон»
вчера, 19:17
Чемпионат Турции. «Маниса» уступила «Фенербахче»
вчера, 18:50
Даме Сарр не стал выходить на драфт-2026 НБА и продолжит выступление за Дьюк
вчера, 18:27
Джейлен Браун прорекламировал фильм «Disclosure Day» Стивена Спилберга
вчера, 18:22Видео
«Это копейки, потраченное время, минимум 250». Айзейя Томас отказался сыграть с ютубером за приз в 25000 долларов
вчера, 16:15
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Надежда» обыграла «Нику» и взяла бронзу турнира
вчера, 16:05
20-летний немецкий разыгрывающий Джек Кайл из «Альбы» оценит свои шансы на драфте-2026 НБА
вчера, 15:52
Рекомендуем