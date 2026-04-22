0

«Париж» сделал предложение форварду Маозинье Перейре из «Манисы»

Маозинья Перейра может перейти в Евролигу.

25-летний бразильский форвард Маозинья Перейра может продолжить карьеру в Евролиге. На счету баскетболиста небольшой опыт в НБА, бразилец провел 7 матчей за «Мемфис» в сезоне-2023/24 (6,9 очка за 17,4 минуты).

Нынешний сезон Перейра проводит в чемпионате Турции, выступая за «Манису». В его активе 12,1 очка, 5,7 подбора и 1,6 перехвата за 24,5 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoчемпионат Франции
logoМаниса
logoчемпионат Турции
возможные переходы
logoПариж
logoЕвролига
Маозинья Перейра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем