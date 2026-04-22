Коди Миллер-Макинтайр перейдет в «Олимпиакос», стороны завершают оформление трехлетнего контракта
Коди Миллер-Макинтайр переедет в Грецию.
31-летний разыгрывающий «Црвены Звезды» Коди Миллер-Макинтайр сменит команду. Американец завершает переговоры по контракту с «Олимпиакосом». Стороны обсудили трехлетнее соглашение с опцией на последний сезон.
Макинтайр набирает 12,6 очка, 7,4 передачи, 4,5 подбора и 1 перехват в среднем в Евролиге, завершая второй сезон в сербском клубе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
Его главный скил это пас
Отдать должное, бросок тоже прокачал