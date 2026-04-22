Кармело Энтони о дерзости Джейдена Макдэниэлса в адрес «Наггетс»: «Это взрослый разговор, война. Но если не возьмут 3-ю игру, эхо обойдет весь мир»

Кармело Энтони понравился настрой Джейдена Макдэниэлса.

После победы во втором матче форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс вызывающе отозвался о «Денвере», назвав всех соперников плохими защитниками. Поименно игрок выделил Николу Йокича, Джамала Мюррэя, Кэма Джонсона, Тима Хардуэя и Аарона Гордона.

«Это взрослый разговор. Не прячется в кустах, говорит прямо.

Такая страсть свидетельствует о том, что все серьезно. Соперничество между ними уже было принципиальным, теперь это вообще личное. Йокич мотает на ус. Такие слова его заведут.

Это война, шахматы. Но если не будет победы в третьем матче, беседа будет другой. Эхо обойдет весь мир», – порадовался острому противостоянию Кармело Энтони.