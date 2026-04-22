  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Док Риверс об уходе из «Бакс»: «Надо было сказать игрокам. Но камера постоянно была направлена на меня»
Док Риверс об уходе из «Бакс»: «Надо было сказать игрокам. Но камера постоянно была направлена на меня»

Док Риверс рассказал о расставании с командой.

Увольнение Дока Риверса стало неожиданностью для игроков «Бакс». Специалист рассказал об этом и последней игре за «Милуоки».

«Клуб, разумеется, был в курсе. Но камера постоянно была на мне во время гимна, оператор все время был рядом. Было трудно найти момент.

Тайриз Макси в другой команде знал, подошел ко мне перед игрой, мой сын Спенсер сказал ему. Это было приятно.

Не хотел рассказывать игрокам, но, наверное, должен был. После игры упомянуть. Всегда говорю, что нельзя сделать правильно абсолютно все. Я не вышел в раздевалку после завоевания титула в «Бостоне». Бывают и такие решения. Возможно, я единственный тренер в спортивной истории, который не вышел в раздевалку после титула НБА. Все это шампанское, это не для меня», – признался Риверс.

Кто станет чемпионом НБА?11767 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
logoМилуоки
logoНБА
logoБостон
logoТайриз Макси
logoДок Риверс
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В конце накинул про чемпионское шампанское. Хорошо еще не добавил погуглить его.
Надеюсь, это была последняя охота) охотник в конец упоролся
Похоже этот дед живет в своей собственной офигенной вселенной, не имеющей ничего общего с реальной. И у него все получается в целом. Наверное если ты хорошо себя ведешь в следущей жизни испытаешь похожий дзен.
Рассказывает он, а стыдно мне
Даже уход из клуба превратил в какой-то фарс.
Неустойку зафиксировал - чемодан, самолет, пока Висконсин!
Сколько он ещё будет щеголять бородатым бостоновским титулом к которому он имеет слабое отношение... его дальнейшая карьера показала чего он стоит, абсолютно никудышный тренер.
Ответ scorp19
так ето единственное чем он реально может щеголять... :-) дух убунту
... Тайриз Макси знал, в клубе знали, а игроки - нет. Оч. странно от Дока.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
