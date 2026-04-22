Док Риверс об уходе из «Бакс»: «Надо было сказать игрокам. Но камера постоянно была направлена на меня»

Док Риверс рассказал о расставании с командой.

Увольнение Дока Риверса стало неожиданностью для игроков «Бакс» . Специалист рассказал об этом и последней игре за «Милуоки».

«Клуб, разумеется, был в курсе. Но камера постоянно была на мне во время гимна, оператор все время был рядом. Было трудно найти момент.

Тайриз Макси в другой команде знал, подошел ко мне перед игрой, мой сын Спенсер сказал ему. Это было приятно.

Не хотел рассказывать игрокам, но, наверное, должен был. После игры упомянуть. Всегда говорю, что нельзя сделать правильно абсолютно все. Я не вышел в раздевалку после завоевания титула в «Бостоне». Бывают и такие решения. Возможно, я единственный тренер в спортивной истории, который не вышел в раздевалку после титула НБА. Все это шампанское, это не для меня», – признался Риверс.