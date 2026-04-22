Джей Джей Редик: «Все только началось, Дюрэнт может забрать контроль над серией»

Джей Джей Редик призвал «Лейкерс» не расслабляться.

Кевин Дюрэнт вернулся после травмы колена и неудачно провел игру против «Лейкерс». «Рокетс» уступают 0-2 в серии после гостевых матчей.

Главный тренер команды из Лос-Анджелеса Джей Джей Редик призывает к осторожности.

«Мы только начали, Дюрэнт относится к тем игрокам, которые могут забрать контроль над серией. Надо продолжать выкладываться в командной обороне и показывать максимальную активность», – заключил специалист на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t, пресс-конференция Джей Джей Редика
Удока максимально безидейный тренер в атаке. Они даже удобные джамперы создать для КД не могут пока.
Да точно, это ж тренерская установка Исону, бросать 4 из 18 ти, да? Или Шеппарду стоять и стучать, как только перед ним хоть кто-то с руками образуется. Шенгюну он говорит забегай в 3 человека и делай свой полукрюк. Или говорит ему делай плохие заслоны на Дюранта, после которых он передачу не может отдать… все тренерские установки, так ведь?
как они на пару с Леброном Дюру то заговаривают дружно... :-)
икота икота, уйди на Федота....
Если команда не поддержит, ниче он в одиночку не сделает
Пытаются слазить Дюранта и накинуть давления ) без этого сложно взять игру на выезде , по красоте
А может и не забрать
Дюрант последние пару лет играет очень уж академично, в каком-то энергосберегающем режиме, а может это просто старость. Процент хороший, а попыток берёт крайне мало, или тренер не может придумать как его больше и лучше заигрывать.
