Джей Джей Редик: «Все только началось, Дюрэнт может забрать контроль над серией»

Джей Джей Редик призвал «Лейкерс» не расслабляться.

Кевин Дюрэнт вернулся после травмы колена и неудачно провел игру против «Лейкерс ». «Рокетс» уступают 0-2 в серии после гостевых матчей.

Главный тренер команды из Лос-Анджелеса Джей Джей Редик призывает к осторожности.

«Мы только начали, Дюрэнт относится к тем игрокам, которые могут забрать контроль над серией. Надо продолжать выкладываться в командной обороне и показывать максимальную активность», – заключил специалист на пресс-конференции.