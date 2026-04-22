Джей Джей Редик: «Все только началось, Дюрэнт может забрать контроль над серией»
Джей Джей Редик призвал «Лейкерс» не расслабляться.
Кевин Дюрэнт вернулся после травмы колена и неудачно провел игру против «Лейкерс». «Рокетс» уступают 0-2 в серии после гостевых матчей.
Главный тренер команды из Лос-Анджелеса Джей Джей Редик призывает к осторожности.
«Мы только начали, Дюрэнт относится к тем игрокам, которые могут забрать контроль над серией. Надо продолжать выкладываться в командной обороне и показывать максимальную активность», – заключил специалист на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Материалы по теме
Рекомендуем
