Джей Джей Редик об отсутствии Дончича в списке претендентов на MVP: «Не хватило медийного ажиотажа»

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик прокомментировал отсутствие Луки Дончича в финальном списке Топ-3 претендентов на приз MVP сезона.

«Я разочарован. Он заслуживал быть в Топ-3, равно как и все три парня, которые в итоге вышли в финал, тоже имели веские основания.

К сожалению, многое зависит от медийного ажиотажа. Иногда команда, судя по всему, показывает результаты ниже ожидаемых, хотя у нас не было никаких ожиданий в начале сезона. Но, похоже, мы показывали результаты ниже ожидаемых на протяжении нескольких месяцев, несмотря на то, что он получил звание «Лучшему игроку месяца» как раз в один из этих месяцев. Но медийный ажиотаж просто не возник», – заявил Редик.