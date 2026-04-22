  Джей Джей Редик об отсутствии Дончича в списке претендентов на MVP: «Не хватило медийного ажиотажа»
14

Джей Джей Редик об отсутствии Дончича в списке претендентов на MVP: «Не хватило медийного ажиотажа»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал отсутствие Луки Дончича в финальном списке Топ-3 претендентов на приз MVP сезона.

«Я разочарован. Он заслуживал быть в Топ-3, равно как и все три парня, которые в итоге вышли в финал, тоже имели веские основания.

К сожалению, многое зависит от медийного ажиотажа. Иногда команда, судя по всему, показывает результаты ниже ожидаемых, хотя у нас не было никаких ожиданий в начале сезона. Но, похоже, мы показывали результаты ниже ожидаемых на протяжении нескольких месяцев, несмотря на то, что он получил звание «Лучшему игроку месяца» как раз в один из этих месяцев. Но медийный ажиотаж просто не возник», – заявил Редик.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэниела Старкенда
ЛАЛ мало медийки..... :-) новый анекдот
Ажиотаж после отличного отрезка был как раз максимальный. Перед той злополучной игрой с Оклой - всерьез разгонялось мнение, что в этом матче определится MVP, что Лука при классной игре возглавит гонку. После разгрома ажиотаж закономерно спал, и даже болельщики ЛАЛ осознали, что в тройке за MVP Дончича быть не может, даже если ему дадут право обойти правило 65 матчей.
Ожиданий от нас а не "у нас не было ожиданий" 🥴
