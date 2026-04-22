«Такой уж Билли человек, всегда ставит «Буллз» первыми». Джерри Рейнсдорф прокомментировал уход Донована

«Чикаго» объяснил уход главного тренера.

Билли Донован покинул пост главного тренера «Чикаго ». Руководство клуба прокомментировало произошедшее.

«Мы хотели, чтобы Билли остался главным тренером, без вопросов. Но честное обсуждение заставило нас признать, что свобода в работе с персоналом для нового главы баскетбольных операций является критически важной. Такой уж Билли человек, всегда ставит «Буллз» первыми. Мы благодарны за все, что он сделал для нашей организации», – заключил владелец Джерри Рейнсдорф.

«Мы совместно признали, что свобода в построении организации будет лучшим вариантом для нового главы баскетбольных операций», – повторил эту позицию президент Майкл Рейнсдорф.