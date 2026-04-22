«Такой уж Билли человек, всегда ставит «Буллз» первыми». Джерри Рейнсдорф прокомментировал уход Донована
«Чикаго» объяснил уход главного тренера.
Билли Донован покинул пост главного тренера «Чикаго». Руководство клуба прокомментировало произошедшее.
«Мы хотели, чтобы Билли остался главным тренером, без вопросов. Но честное обсуждение заставило нас признать, что свобода в работе с персоналом для нового главы баскетбольных операций является критически важной. Такой уж Билли человек, всегда ставит «Буллз» первыми. Мы благодарны за все, что он сделал для нашей организации», – заключил владелец Джерри Рейнсдорф.
«Мы совместно признали, что свобода в построении организации будет лучшим вариантом для нового главы баскетбольных операций», – повторил эту позицию президент Майкл Рейнсдорф.
Источник: ESPN
Еще бы вы сами ставили Буллз первыми, было бы прекрасно.
Звучит так, будто Донован считает, что вредит Буллз, а т.к. он ставит их выше себя, решил уволиться.
Дедуктивный подход не подвёл вас
Перечитал еще раз. Под "Буллз" понимаются конкретные люди (персонал). Не понятно, игроки это или еще кто-то другой. Но у нового главы баскетбольных операций, похоже, свое видение в этом отношении, которое не совпадает с видением Донована. Вероятно, он от кого-то решил избавиться. Они не сошлись во взглядах на это дело, и Донован решил уйти.
