Де’Аарон Фокс: «У «Портленда» в защите высокие, физически сильные игроки»
Игрок «Сперс» похвалил защиту «Блэйзерс» после поражения в матче плей-офф.
Разыгрывающий «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс отдал должное «Портленду» за преображение в защите после поражения во втором матче серии (103:106, 1-1).
«У «Блэйзерс» в защите высокие защитники. Физически сильные. Я не знаю сейчас статистику, но все это в любом случае сказывается. У них также есть Донован Клинган и Роберт Уильямс. Они не позволяют соперникам часто бросать трехочковые после получения мяча. Таков их стиль игры.
Сегодня они играли быстрее. Было больше очков в переходе, подборов в нападении, очков второго шанса. Такой у них стиль. Мы все это знаем, но сегодня они нас все же переиграли», – констатировал Фокс.
Де’Аарон набрал 17 очков при 6/16 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Каролины Тиг
