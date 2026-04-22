Де’Аарон Фокс: «У «Портленда» в защите высокие, физически сильные игроки»

Игрок «Сперс» похвалил защиту «Блэйзерс» после поражения в матче плей-офф.

Разыгрывающий «Сан-Антонио » Де’Аарон Фокс отдал должное «Портленду » за преображение в защите после поражения во втором матче серии (103:106, 1-1).

«У «Блэйзерс» в защите высокие защитники. Физически сильные. Я не знаю сейчас статистику, но все это в любом случае сказывается. У них также есть Донован Клинган и Роберт Уильямс. Они не позволяют соперникам часто бросать трехочковые после получения мяча. Таков их стиль игры.

Сегодня они играли быстрее. Было больше очков в переходе, подборов в нападении, очков второго шанса. Такой у них стиль. Мы все это знаем, но сегодня они нас все же переиграли», – констатировал Фокс.

Де’Аарон набрал 17 очков при 6/16 с игры.